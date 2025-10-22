ACLU insta a ICE a liberar a inmigrantes detenidas que están embarazadas, en posparto y lactantes

Por Chris Boyette, CNN

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) instó este miércoles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a liberar a las detenidas que están embarazadas, en período de posparto o en período de lactancia.

La organización sin fines de lucro y sus instituciones asociadas informaron que se han reunido con más de 12 mujeres recluidas en centros de procesamiento de ICE en Basile, Louisiana, y Lumpkin, Georgia, incluyendo algunas embarazadas o mujeres que sufrieron abortos espontáneos recientes durante su detención.

En una carta dirigida al director interino de ICE, Todd Lyons, y a otros funcionarios de la agencia, la ACLU describió lo que las mujeres afirmaron haber experimentado.

“Estas mujeres relataron experiencias extremadamente preocupantes de encadenamiento, restricciones y aislamiento; atención prenatal tardía y deficiente; negación de vitaminas prenatales; alimentación y agua inadecuadas; atención médica brindada sin consentimiento informado; falta de interpretación y traducción en las consultas médicas; y negligencia médica que condujo a una infección peligrosa después de un aborto espontáneo”, decía la carta.

“Nuestras entrevistas indican que ICE ha emitido órdenes de detención, arrestado y puesto bajo custodia a personas embarazadas, incluso después de que hayan informado a los agentes sobre su embarazo, en violación de las directrices de la agencia”, dijeron ACLU y otras organizaciones.

Para contextualizar: una política del ICE de 2021 establece que las personas que se sabe que están embarazadas, en período de posparto o en período de lactancia no deben ser detenidas, arrestadas ni puestas bajo custodia por violar las leyes de inmigración, excepto en circunstancias excepcionales.

CNN se ha puesto en contacto con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre la carta de la ACLU.

En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a acusaciones vinculadas al trato a las mujeres embarazadas en centros de detención migratoria, afirmando que estas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y adaptaciones que cumplen con los estándares de atención de la comunidad.

