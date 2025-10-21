¿Por qué fue a prisión el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy?

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy (2002-2012) está en prisión en París para cumplir una condena de cinco años, que aún puede apelar, por un caso de asociación delictiva en el financiamiento de una campaña.

Sarkozy fue sentenciado a cinco años de cárcel por conspiración criminal por su papel en un plan para financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos. La Fiscalía lo acusó de haber recibido millones de euros del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi para la campaña que lo llevó al poder.

En septiembre, un tribunal declaró a Sarkozy culpable de asociación delictiva en una conspiración entre 2005 y 2007. Lo absolvió de otros tres cargos, entre ellos corrupción pasiva, financiación ilegal de campañas y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

Los fiscales dijeron que el entonces ministro del Interior pactó con Gaddafi apoyo financiero a cambio de respaldar al régimen libio en el escenario internacional. Las acusaciones mencionan maletas llenas de efectivo, espías libios, traficantes de armas y un intrincado flujo de dinero que habría atravesado varios países.

Sarkozy negó siempre los señalamientos y asegura ser víctima de un montaje. El abogado de Sarkozy calificó el proceso como una “fantasía judicial”, argumentando que tras más de una década de pesquisas, viajes internacionales y escuchas telefónicas, no existe “ni una transferencia, ni un pago, ni una sola prueba” que respalde la versión libia.

Sarkozy ya ha sido condenado en otros casos. En 2021 fue hallado culpable de corrupción y tráfico de influencias, y cumplía un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico. También enfrenta una apelación en un caso por gastos de campaña irregulares. Mientras tanto, los jueces investigan la presunta red de intermediarios que canalizó dinero desde Libia, en un caso con ramificaciones en más de 20 países y que involucra a exministros y colaboradores cercanos del expresidente.

El expresidente tiene la intención de apelar, pero mientras tanto se espera que ocupe una celda en régimen de aislamiento o en la llamada “ala VIP” del complejo penitenciario de La Santé.

Es la primera vez que un exmandatario de la Francia moderna pasa tiempo tras las rejas.

Con información de las agencias AP y Reuters y de Catherine Nicholls y José Ataman, de CNN