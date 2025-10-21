Avión aterriza de emergencia luego de perder contacto con auxiliares de vuelo y de que se escuchen golpes en puerta de cabina

Por Pete Muntean, Amanda Jackson y Aaron Cooper, CNN

Un vuelo de American Airlines, operado por SkyWest Airlines, realizó un aterrizaje de emergencia en Nebraska el lunes por la noche después de que los pilotos no pudieron comunicarse con los asistentes de vuelo y escucharon a alguien afuera de la puerta de la cabina, según la Administración Federal de Aviación.

El vuelo 6469 despegó del aeródromo Eppley de Omaha a las 6:41 pm hora local con destino a Los Ángeles, pero dio la vuelta casi inmediatamente, aterrizando solo 18 minutos después, según el sitio de seguimiento FlightAware.

“Después del aterrizaje, se determinó que había un problema con el sistema de interfono y la tripulación de vuelo estaba tocando la puerta de la cabina”, dijo la FAA en un comunicado.

Una foto del avión después de aterrizar mostró el avión regional Embraer ERJ 175 estacionado lejos de la terminal con dos camiones de bomberos rodeándolo.

La autoridad aeroportuaria de Omaha se limitó a decir que no hubo ningún incidente de seguridad en el aeropuerto y dirigió todas las preguntas a American Airlines.

CNN se ha puesto en contacto con Skywest y American Airlines para obtener más información.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.