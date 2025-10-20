Vuelve la NBA: 5 cosas a las que prestarle atención en la nueva temporada

Por Federico Leiva, CNN en Español

El show de la NBA vuelve al ruedo este miércoles, con una temporada 2025/2026 que tendrá a la vieja guardia intentando robarle el cetro a una generación más joven de basquetbolistas, que tuvo a Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder como máximos exponentes en la última campaña.

La temporada es larga, por lo que aquí van cinco cosas a las que hay que ir prestándole atención a medida que avance la competición:

El Thunder viene de lograr el campeonato en la temporada pasada y, según analistas, es el gran candidato a repetir en este 2025/2026.

Con una plantilla que comienza sana, encolumnada detrás de estrellas como Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma aspira a lograr algo que nadie puede desde los increíbles Warriors de Curry, Thompson, Durant y Green. Pasaron los Raptors, los Lakers, los Bucks, los Nuggets y los Celtics, todos campeones en los últimos siete años que no pudieron repetir el anillo.

Aquel bicampeonato de Golden State en la 2016/2017 y 2017/2018 (que casi es tricampeonato, de no ser por las lesiones y los Raptors) sigue siendo el último que vio la NBA.

Curry y Butler de un lado, Lebron James y Doncic del otro. Warriors y Lakers tienen a algunos de los jugadores más dominantes del básquet de los últimos años, pero se quedaron cortos en la pasada campaña, en gran parte porque estas dos franquicias reaccionaron sobre la tormenta y terminaron por conformar sus plantillas con la temporada cerca de los playoffs, una combinación que no suele terminar bien.

Por más magia que tengan estos deportistas, todos necesitan tiempo para entenderse, y estas dos duplas no fueron la excepción.

Ya con varios partidos por los puntos y una pretemporada encima, Warriors y Lakers tienen la misión de descubrir si este año finalmente les alcanzará para dar pelea de verdad, en lo que puede ser el último año de la sana rivalidad entre Steph y “el Rey”.

Cada campaña que pasa nos preguntamos lo mismo: ¿será la última de LeBron James?

“El Rey” decidió aceptar el último año de su contrato con los Lakers y volverá una vez más a la pista que mejor conoce. Si bien amaga con el retiro con la misma habilidad con la que sortea rivales rumbo al aro, la 2025/2026 bien podría ser la última del hombre récord.

Mucho tendrá que ver cómo se vaya desenvolviendo la temporada para la mitad púrpura y amarillo de Los Ángeles, ya que si el equipo enamora como hace rato no lo hace, quizás pueda tentar a James con ir en busca de los seis anillos de Jordan (él tiene cuatro, dos con Miami y uno con Cavaliers y Lakers). Otra temporada de fracasos podría ayudar al alero a ponerle moño a su brillante carrera. Como siempre, la pelota está en sus manos.

No han sido años fáciles para Lebron, no solo porque no ha podido competir donde mejor lo hace, en las finales, sino por las constantes lesiones que continúan castigando su cuerpo a los 40 años. Por lo pronto, empezará viendo la temporada desde la grada por un problema en el nervio ciático.

La temporada 2025/2026 comenzará oficialmente el martes con el campeón, Oklahoma City Thunder, iniciando la defensa del título en casa ante los Houston Rockets. Más tarde jugarán Los Ángeles Lakers ante los Golden State Warriors.

Serán 82 partidos para cada franquicia hasta el 12 de abril de 2026, cuando las 30 salgan al campo el mismo día para cerrar la temporada regular. El torneo de play-in (que juegan del 7° al 10° de cada conferencia) se disputará del 14 al 17 de ese mismo mes, mientras que los playoffs comenzarán el 18. Para las Finales de la NBA habrá que esperar hasta junio.

En el medio habrá jornadas clave, como el fin de semana del Juego de las Estrellas, el 13, 14 y 15 de febrero.

El “In-Season Tournament” tendrá una nueva edición esta temporada, comenzando el 31 de octubre y finalizando en diciembre, con los cuartos de final (el 9 y 10), semifinales (el 13) y la final (el 16).

Hasta ahora, los Lakers se quedaron con la primera edición con una victoria ante los Pacers en 2023, mientras que los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo festejaron el año pasado ante quien sería campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder.

