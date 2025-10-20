La respuesta de Trump a las marchas “No Kings” solo demostró el punto de los manifestantes

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Un presidente empapado en la tradición constitucional podría haberse sentido ofendido por las afirmaciones de que actúa como un rey.

Pero Donald Trump y su séquito respondieron con burlas a las protestas “No Kings” del fin de semana, en las que participaron millones de estadounidenses, adoptando la narrativa de una manera que explica su creciente arrogancia y la creencia de que tiene un poder sin límites.

El presidente y el vicepresidente J. D. Vance publicaron este fin de semana memes generados por IA en las redes sociales que mostraban a Trump con una corona. El que compartió Trump era una imagen manipulada en la que el presidente pilotaba un avión de combate con la inscripción “KING TRUMP”, aparentemente arrojando aguas residuales sobre los manifestantes. En la burla de Vance en Bluesky, un sitio popular entre los progresistas, destacados demócratas se arrodillaban como suplicantes en una corte real ante Trump, el gobernante divino y absoluto.

Fue una jugada política astuta. Los partidarios de MAGA pueden criticar a cualquiera que se ofenda por las publicaciones, acusándolos de no tener sentido del humor y de ser mojigatos. Las publicaciones también trivializan las afirmaciones sumamente serias de los manifestantes de que Estados Unidos está presenciando a un aspirante a autócrata. Pero también refuerzan sutilmente la tesis de que Trump es todopoderoso e inmune a la disidencia, una propuesta atractiva para los votantes que prefieren a un hombre fuerte.

La publicación de Trump no solo es infantil, sino que también revela un desprecio notable por los decenas de millones de estadounidenses a los que supuestamente lidera y por el concepto de la libertad de expresión democrática. No es el primer gran líder político en mostrar desdén por los votantes con los que no está de acuerdo. Los presidentes Barack Obama y Joe Biden, así como la candidata demócrata de 2016, Hillary Clinton, también tuvieron sus momentos. Y la percepción de que las élites progresistas despreciaban a los estadounidenses del corazón del país fue fundamental para el ascenso de Trump al poder.

Además, los demócratas parecen haber hecho poca autocrítica sobre si su impulso agresivo por implementar valores progresistas alejó a los estadounidenses más conservadores y contribuyó a su propia derrota en 2024.

Sin embargo, las provocaciones del presidente en redes sociales serían más fáciles de tomar a la ligera si no fuera por las crecientes acciones que refuerzan sus pretensiones de poder absoluto y la eliminación de los límites constitucionales diseñados para evitar que los reyes vuelvan a gobernar Estados Unidos. Está dando a entender que no hay lugar para quienes no lo apoyan y muestra que está dispuesto a obligarlos a alinearse.

Si este tipo de liderazgo está llevando al país inexorablemente hacia una fractura política y social, o hacia una caída provocada por el orgullo de Trump y su grupo, se verá en los próximos meses. El riesgo es especialmente alto en medio de un cierre del Gobierno que el presidente parece no tener intención de terminar.

Pero a medida que el comportamiento de Trump se vuelve más autoritario y la oposición crece —desde protestas en las calles hasta más universidades que se niegan a ceder ante su voluntad ideológica, y jueces que detienen temporalmente sus órdenes de enviar tropas a ciudades estadounidenses—, las tensiones y divisiones aumentan.

El presidente no muestra señales de cambiar de rumbo. Calificó las protestas masivas del sábado como una “broma” y las describió como “muy pequeñas, muy ineficaces”. Las personas que participaron estaban “locas”, dijo Trump.

“Cuando miras a esas personas, no representan a la gente de nuestro país”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo.

El historial reciente de Trump refuerza la percepción de que su negación de verse a sí mismo como un rey es solo otra de sus incontables falsedades.

Su sorprendente conmutación, el viernes por la noche, de la sentencia de siete años del exrepresentante George Santos, quien se declaró culpable de cargos de fraude, fue la última parodia del sistema legal por parte del presidente, que lo utiliza sin remordimientos como herramienta para ayudar a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Esto ocurrió después de que exigiera que el exjefe del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James fueran acusados de delitos, lo que fue seguido por imputaciones pocas semanas después.

Santos relató el domingo a Dana Bash de CNN cómo otros reclusos le avisaron de su inminente liberación tras escuchar la noticia en la televisión. En “State of the Union”, Santos dijo: “Estoy bastante seguro de que si el presidente Trump hubiera perdonado a Jesucristo en la cruz, también habría tenido críticos. Esa es simplemente la realidad de nuestro país”. Pero el representante Nick LaLota, excolega republicano de Santos en Nueva York, dijo sobre Santos: “Robó millones, defraudó una elección y sus crímenes (por los que se declaró culpable) merecen más que una sentencia de tres meses”.

Los indultos y las conmutaciones son una de las pocas áreas en las que la Constitución sugiere que los presidentes sí tienen un poder sin rendición de cuentas. Pero el trato de Trump a Santos, que estuvo lejos de ser su primera muestra de clemencia altamente política, fue una declaración audaz de que la reputación del sistema legal estadounidense por su justicia imparcial ahora corre el riesgo de verse manchada por procesamientos hechos a medida y sus caprichos regios. (Por supuesto, los republicanos responderán que Biden indultó a miembros de su propia familia, así que todo está permitido).

El mandato autoritario del presidente también se está extendiendo al extranjero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el domingo que las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un séptimo ataque contra una embarcación en el Caribe que, según afirma la administración, estaba tripulada por narcotraficantes. “Estos cárteles son el Al Qaeda del hemisferio occidental, utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, dijo Hegseth.

Las promesas de Trump de ser duro con los narcotraficantes que han causado gran sufrimiento en Estados Unidos resonaron con muchos votantes el año pasado. Pero la designación unilateral de los traficantes como terroristas por parte de la administración y la asunción de la autoridad para matarlos sin el debido proceso, ignorando la autoridad del Congreso sobre los poderes de guerra, es, según algunos, ilegal e inconstitucional. Esto sitúa a Estados Unidos en la categoría de naciones que se burlan del Estado de derecho y abre la puerta para que otros hagan lo mismo. “Todas estas personas han sido eliminadas sin que sepamos su nombre, sin ninguna evidencia de un delito”, dijo el senador republicano Rand Paul en “Meet the Press” de NBC el domingo. “Si quieren una guerra total en la que matemos a cualquiera y a todos los que estén en Venezuela o salgan de allí, eso requiere una declaración de guerra”, dijo el republicano de Kentucky. “Es algo que no es bonito, es muy costoso, y no estoy a favor de declarar la guerra a Venezuela, pero el Congreso debería votar. El presidente no debería hacer esto solo”.

La semana pasada, Trump detalló su decisión de autorizar operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, lo que provocó un debate sobre una posible estrategia de cambio de régimen contra el brutal Gobierno del presidente Nicolás Maduro. El domingo, Trump avivó la especulación sobre una posible acción militar estadounidense adicional en el hemisferio occidental, advirtiendo que si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no “cierra estos campos de muerte” donde se produce droga, “Estados Unidos los cerrará por él y no será de manera amable”.

Combatir el narcotráfico puede ser un objetivo loable, pero los métodos de Trump amenazan con fortalecer una presidencia imperial y cambiar la reputación global de Estados Unidos. La negativa de su administración a presentar pruebas de sus afirmaciones o a intentar generar apoyo para una posible campaña militar es otro ejemplo de desprecio por el proceso democrático, alimentado por la sumisión de la mayoría de los republicanos en el Congreso.

La saga se desarrolla mientras el Departamento de Defensa de Hegseth ha expulsado a periodistas que se negaron a firmar las nuevas y draconianas regulaciones de prensa de la administración. El liderazgo civil del Pentágono parece temeroso del escrutinio, una postura que corre el riesgo de erosionar el apoyo público a las fuerzas armadas. Esa posibilidad solo se ve reforzada por la determinación de la administración de desplegar tropas en suelo estadounidense.

Los asesores de Trump intentaron minimizar y difamar las protestas “No Kings” que reunieron a millones de personas en más de 2.700 eventos en 50 estados y que fueron en su mayoría pacíficas. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la base del Partido Demócrata estaba compuesta por “terroristas de Hamas, inmigrantes ilegales y criminales violentos”. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó las manifestaciones como concentraciones de “odio a Estados Unidos” formadas por el “ala proHamas” y “la gente de Antifa”.

Existe un sector de la base demócrata alimentado por movimientos de protesta de izquierda que muchos estadounidenses centristas consideran extremo. Pero las impresiones recogidas en todo el país por reporteros de CNN también indicaron que muchas personas con opiniones más moderadas participaron en protestas que se sentían como fiestas vecinales para expresar su preocupación por un presidente que muchos de ellos consideran antiestadounidense. Manifestantes disfrazados de ranas, gallinas y estatuas de la libertad se burlaron de la retórica desquiciada de la administración sobre las protestas con la misma eficacia con la que las publicaciones vulgares del presidente en redes sociales se burlaron de ellos.

“Tenemos a millones de personas saliendo hoy”, dijo Colleen Connell, directora ejecutiva de la filial de Illinois de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), a Fredricka Whitfield de CNN el sábado. “Claramente somos más que aquellos que quieren una autocracia o una dictadura. Así que el mensaje es bastante claro: nosotros, el pueblo, somos los dueños de este país y vamos a respetar el estado de derecho, vamos a alzarnos y vamos a proteger nuestra democracia con protesta pacífica y disidencia pacífica”.

Con el tiempo, es posible que las protestas del sábado sean vistas no solo como una reacción a los primeros nueve meses de Trump en el poder, sino como un presagio de una resistencia mayor por venir.

Como mínimo, demuestran que, aunque muchos partidarios de Trump respaldan políticas de mano dura como la expansión de las redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las ejecuciones extrajudiciales de supuestos narcotraficantes en alta mar, muchos otros estadounidenses no lo hacen.

Y aunque las advertencias sobre un autoritarismo creciente al principio pudieron parecer exageradas, cada vez más estadounidenses parecen pensar que quedarse al margen es insostenible. Esto sigue a una advertencia de Obama en el último podcast de Marc Maron, en la que dijo que no sería un gran sacrificio que más estadounidenses expresaran sus opiniones un año antes de las elecciones de medio término. “No estamos en el punto en que tengas que ser como Nelson Mandela y estar en una celda de 3 por 3 metros durante 27 años y romper piedras”, dijo el expresidente.

Los organizadores afirmaron que 7 millones de manifestantes salieron el fin de semana. Si eso es cierto, significa que casi el 10 % de los 75 millones de personas que votaron por Kamala Harris el pasado noviembre salieron de sus casas para unirse a una protesta.

La jubilada del Gobierno Peggy Cole, de Flint, Michigan, le dijo a Veronica Stracqualursi de CNN que viajó a Washington para una protesta porque era un “momento aterrador”.

“Me parece que (Trump) está tomando nuestro Gobierno, nuestra democracia, y desmantelándola pieza por pieza, lenta pero seguramente, si nos quedamos sentados sin hacer nada al respecto”, dijo Cole.

Al ser consultada sobre las protestas, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió: “¿A quién le importa?”

Esa es una respuesta que destila desprecio por los valores que los manifestantes dicen estar protegiendo. Pero también revela una Casa Blanca que cree que su líder, cada vez más monárquico, no necesita escuchar las aspiraciones de quienes considera por debajo de él.

En cierto modo, Trump está demostrando el punto de los manifestantes.

