El Senado de EE.UU. no logra reabrir el gobierno y el cierre llegará al día 21

Por Elise Hammond, CNN

Los demócratas del Senado han bloqueado una vez más una propuesta de financiamiento del Partido Republicano para reabrir el gobierno esta noche.

La votación significa que el cierre del gobierno continuará hasta mañana, que será el día 21 del estancamiento.

Esto es lo que más significativo de la jornada del lunes:

Votación fallida: el proyecto de ley de financiamiento temporal de los republicanos no logró avanzar por undécima vez en una votación de 50 a 43. Dos senadores del bloque demócrata votaron junto con la mayoría de los republicanos. El representante republicano Chip Roy cree que su partido debería considerar eliminar el umbral de 60 votos en el Senado.

Otra legislación: el líder de la mayoría, John Thune, quiere que el Senado vote un proyecto de ley para pagar a los empleados federales que trabajan durante el cierre. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que no apoya la legislación porque “parece ser más una maniobra política para elegir a quién se le paga”. El senador republicano Tommy Tuberville afirmó que pagar a los empleados federales quitaría la “presión” a los legisladores para negociar una salida al cierre.

Impactos del cierre: el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, criticó la decisión de suspender temporalmente a la mayoría del personal de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, que supervisa el arsenal nuclear de EE.UU. La agencia dijo que mantendrá a los contratistas empleados hasta fin de mes. Hoy, se informó al personal del Senado que ya no recibirán pago durante el resto del cierre.

Congelamiento de fondos: la Oficina de Administración y Presupuesto defendió su decisión de pausar más de US$ 11.000 millones en proyectos con el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas. Según documentos internos obtenidos por CNN, la agencia argumentó que la administración quiere “reorientar” los fondos federales.

Retrasos en los viajes: la escasez de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte generó tiempos de espera “más largos de lo habitual” hoy en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Se desconoce por qué hubo escasez en este caso, pero un mayor número de controladores se ha reportado enfermo para protestar por el cierre o para tomar empleos a tiempo parcial, según dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Mientras tanto, la ofensiva contra el crimen de Trump: un tribunal de apelaciones falló a favor de permitir que la administración de Trump despliegue soldados de la Guardia Nacional en Portland, al considerar que probablemente tendrá éxito en su apelación contra una orden que bloqueaba el despliegue. El fallo del tribunal de apelaciones es una importante victoria legal en una disputa sobre el poder presidencial.

Morgan Rimmer, Ellis Kim, Alison Main, Ted Barrett, Manu Raju, Annie Grayer, Alexandra Skores, Karina Tsui, Amanda Musa y Andy Rose de CNN contribuyeron con información para este reporte.