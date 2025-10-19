Todo definido: así se jugará la postemporada de la MLS 2025

Por Federico Leiva, CNN en Español

La etapa regular de la Major League Soccer 2025 ya es historia. Después de 34 jornadas, el fútbol estadounidense está listo para la fase más emocionante del año, los playoffs, que, al igual que el año pasado, contarán con un formato similar al que se utiliza en otros deportes del país, como la NBA y la NFL, entre otros.

18 equipos sobrevivieron a la primera etapa del torneo, aunque solo 14 tienen un lugar asegurado en la primera ronda de la postemporada. Los otros cuatro, los ubicados 8° y 9° tanto de la conferencia Este como de la Oeste, deberán jugar la llamada Ronda Comodín.

El equipo que haya terminado en el 8° puesto recibirá en una serie a partido único al que haya terminado 9° de su misma conferencia. En caso de empate en los 90 minutos, habrá penales, sin tiempo extra. Los ganadores enfrentarán al mejor equipo de la temporada regular de su respectiva conferencia.

Conferencia Este

Chicago Fire vs. Orlando City – 22 de octubre.

Conferencia Oeste

Portland Timbers vs. Salt Lake – 22 de octubre.

El sistema es simple. En cada conferencia, los equipos quedan emparejados de mejores a peores. Es decir, el 1° de cada zona enfrentará al ganador de la ronda comodín, el 2° al 7°, el 3° al 6° y el 4° al 5°.

Esta ronda se jugará al mejor de tres partidos y no existirá el empate. Si hay igualdad en los 90 minutos, habrá penales para determinar al ganador, sin tiempo extra. El conjunto que gane dos encuentros avanzará a las semifinales de conferencia, y de ser necesario el tercer partido, el mejor clasificado será local.

Conferencia Este

1) FC Cincinnati vs. Columbus Crew

2) Inter Miami vs. Nashville SC

3) Charlotte FC vs. New York City FC

4) Philadelphia Union vs. ﻿Ganador de la Ronda Comodín

Conferencia Oeste

1) Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

2) Los Angeles FC vs. Austin FC

3) Minnesota United vs. Seattle Sounders

4) San Diego FC vs. Ganador de la Ronda Comodín

Los mejores cuatro equipos de cada zona se encuentran en una rueda de partido único, siempre en casa del mejor ubicado en la temporada regular. Aquí sí aparece el tiempo suplementario en los partidos que terminen en empate tras los 90 minutos. Si persiste la igualdad, habrá penales.

Conferencia Este

Ganador de 1 vs. Ganador de 2

Ganador de 3 vs. Ganador de 4

Conferencia Oeste

Ganador de 1 vs. Ganador de 2

Ganador de 3 vs. Ganador de 4

Rueda a partido único, en casa del mejor ubicado en la temporada regular. Si hay empate, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, hay penales.

Es la gran final de la liga estadounidense. El campeón de la conferencia este y el campeón de la conferencia oeste se enfrentan en un único partido, en casa del que haya terminado mejor ubicado en la temporada regular. Si hay empate, primero habrá dos tiempos extra, si persiste, penales.

