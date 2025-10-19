Identifican a la undécima persona fallecida entre los dos rehenes devueltos a Israel durante la noche

Por Ibrahim Dahman, Mitchell McCluskey, Lauren Izso, Jennifer Hansler y Kareem El Damanhoury, CNN

El cuerpo de un undécimo rehén devuelto a Israel desde Gaza el sábado fue identificado como Ronen Engel, mientras el cese del fuego que puso una pausa a dos años de destrucción en el enclave palestino comienza a verse amenazado.

Engel fue identificado como uno de los dos rehenes fallecidos repatriados a Israel para su identificación formal, según su kibutz y fotografías proporcionadas a CNN por su familia.

El grupo militante palestino Hamas entregó el cuerpo de Engel a la Cruz Roja el sábado, junto con los restos de otra persona. Los cuerpos fueron trasladados a Israel para su identificación formal.

“El kibutz Nir Oz anuncia el regreso para su entierro de nuestro querido Ronen Engel”, dijo un portavoz del kibutz en un comunicado. “Siempre recordaremos a Ronen como un hombre de familia devoto, incurablemente optimista, con sentido del humor, alegría de vivir y una sonrisa constante”.

Engel tenía 54 años cuando fue asesinado, y su esposa Karina fue secuestrada junto con sus hijas Mika y Yuval durante el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Su esposa e hijas fueron liberadas al mes siguiente, pero el cuerpo de Engel no lo fue.

El alto el fuego en Gaza parece mantenerse en gran medida al entrar en su segunda semana, pero la tregua se ha visto afectada por los cuerpos de rehenes restantes en Gaza, la entrada inicialmente lenta de ayuda al enclave y los continuos ataques mortales de Israel.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo el sábado que “informes creíbles” indican que Hamas está planeando una “inminente violación del alto el fuego” contra palestinos en enclave de Gaza.

“Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría el importante progreso logrado a través de los esfuerzos de mediación”, dijo la nota de prensa. “Los garantes exigen que Hamas cumpla con sus obligaciones bajo los términos del alto el fuego”.

“Si Hamas prosigue con este ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”, añadió.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el memorando del Departamento de Estado.

Con la entrega realizada tarde el sábado, Hamas ha devuelto 12 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos contemplados en el acuerdo de alto el fuego con Israel, que entró en vigor la semana pasada.

De esos, 11 han sido identificados formalmente. El proceso de identificación del duodécimo individuo aún continúa, informó la Oficina del primer ministro de Israel en un comunicado la mañana de este domingo.

“No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que el último de los rehenes sea devuelto”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado este domingo.

Las protestas se han encendido en Israel a medida que aumenta la frustración por la demora en la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, grandes multitudes de manifestantes se reunieron el sábado, instando al Gobierno a presionar a Hamas para que libere los cuerpos restantes.

Hamas dijo que entregó todos los restos de rehenes a los que pudo acceder y que serían necesarios “esfuerzos extensos y equipos especiales” para recuperar más. La inteligencia israelí ha evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver todos los cuerpos de los rehenes fallecidos que quedan en Gaza.

Sin embargo, Israel cree que Hamas sí conoce la ubicación de algunos de los rehenes fallecidos que dice que están desaparecidos, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel acusó a Hamas de intentar usar los cuerpos de los rehenes como moneda de cambio.

En declaraciones a Channel 14 el sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra terminará una vez que todos los cuerpos de los rehenes hayan sido devueltos y Hamas esté desmilitarizado.

“La guerra en Gaza finalmente terminará cuando se implementen los términos del acuerdo que supuestamente fue aceptado, y esto incluye, ante todo, la Fase A: el regreso de todos nuestros rehenes”, dijo Netanyahu. “La Fase B también incluye el desarme de Hamas, o más bien el desarme de Gaza, y antes de eso el desarme de Hamas”.

Mientras continúa la disputa, el cruce de Rafah permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, informó la oficina de Netanyahu. El cruce es un vínculo crucial entre Egipto y Gaza, y sirve como el salvavidas del enclave para la ayuda humanitaria.

La oficina de Netanyahu dijo que su apertura dependerá de cómo “Hamas cumpla con su parte en la devolución de los rehenes y la implementación del esquema acordado”.

Hamas criticó el retraso en la reapertura del cruce como “una violación flagrante de los términos del acuerdo de alto el fuego”. El grupo también condenó los ataques de Israel en Gaza.

A pesar del alto el fuego, las fuerzas israelíes atacaron el viernes un vehículo que transportaba a 11 civiles, incluidas varias mujeres y niños, después de que cruzara la línea que delimita el control israelí según el acuerdo de alto el fuego, dijo a CNN el portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal.

Tras coordinar con las Naciones Unidas, la defensa civil de Gaza recuperó este sábado nueve cuerpos, incluidos cuatro niños y tres mujeres. Los cuerpos de otros dos niños están desaparecidos, informó la defensa civil.

Las fuerzas israelíes dijeron a CNN que sus militares “dispararon tiros de advertencia” después de que “se identificara un vehículo sospechoso cruzando la línea amarilla”, en referencia a la línea inicial de retirada israelí. Agregaron que “el vehículo continuó acercándose a los militares de una manera que representó una amenaza inminente”.

Hamas rechazó la afirmación del Departamento de Estado de EE.UU. de que el grupo planea una “violación inminente del alto el fuego” contra los palestinos en Gaza.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo el sábado que tenía “informes creíbles” sobre el “ataque planeado” y advirtió a Hamas de que “se tomarán medidas para proteger al pueblo de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”.

En un comunicado emitido este domingo, Hamas calificó las acusaciones de “afirmaciones falsas [que] se alinean completamente con la propaganda israelí engañosa y brindan cobertura a [Israel] para continuar sus crímenes y agresión organizada contra nuestro pueblo”.

Además, instó al Gobierno de EE.UU. a que frene a Israel de “repetidas violaciones del acuerdo de alto el fuego” y de apoyar a las bandas en el enclave.

En los últimos días, se han producido enfrentamientos violentos entre Hamas y grupos armados palestinos rivales en varias zonas de Gaza, mientras crecen las preocupaciones sobre la situación de seguridad tras la retirada de Israel de partes del territorio.

Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego, al menos 27 palestinos han muerto, incluidos 10 de una familia desplazada que murieron por disparos israelíes el viernes y otros que sucumbieron a sus heridas de ataques anteriores, según el Ministerio de Salud de Gaza y los equipos de emergencia.

