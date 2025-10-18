Trump niega misiles Tomahawk a Ucrania, insta a ambas partes a “detener la guerra de inmediato”

Por Laura Sharman, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no consiguió que el presidente de EE.UU., Donald Trump, accediera a darle misiles Tomahawk para atacar a Rusia durante la reunión que sostuvieron este viernes. Trump sí pidió a ambas partes que cesaran los combates y aceptaran las demarcaciones que marcan las líneas del frente actuales.

Zelensky había viajado a Washington con la esperanza de recibir el armamento de crucero de largo alcance, que cree que podrían asestar un golpe decisivo a la economía de guerra del Kremlin al permitir ataques selectivos a instalaciones de petróleo y energía en el interior de Rusia.

Sin embargo, durante sus comentarios de apertura en un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca, Trump expresó sus esperanzas de resolver la guerra “sin pensar en los Tomahawk”, y agregó que esa es un arma que Estados Unidos “necesita”.

Zelensky se marchó con las manos vacías tras describir la reunión como “productiva”, pero se negó a hacer más comentarios sobre los Tomahawk porque Estados Unidos “no quiere una escalada”.

Horas después, Trump hizo un llamado público a Kyiv y Moscú para que “detuvieran la guerra inmediatamente”.

“Hay que ir por la línea de batalla, donde sea que esté. De lo contrario, es demasiado complicado. Nunca se podrá descifrar. Hay que detenerse en la línea de batalla”, dijo Trump a los periodistas al aterrizar en West Palm Beach, Florida.

“Y ambas partes deberían regresar a casa, con sus familias, detener la matanza. Y eso debería ser todo”, añadió, afirmando que había comunicado ese sentimiento tanto a Zelensky como al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La reunión se produjo un día después de que Trump hablara por teléfono con Putin y acordaran reunirse pronto en Hungría.

Durante esa llamada, se dice que Putin enfatizó que los Tomahawk, con autonomía suficiente para alcanzar importantes ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, no tendrían un impacto significativo en el campo de batalla.

Sin embargo, argumentó que dañarían la relación entre Estados Unidos y Rusia.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance significativamente mayor que cualquier otro del arsenal actual de Ucrania.

Aunque Trump ha moderado las discusiones sobre su entrega, no la ha descartado definitivamente.

Antes de la reunión del viernes en la Casa Blanca, Zelensky pareció sugerir un intercambio de drones ucranianos por Tomahawk estadounidenses.

“Ucrania tiene miles de drones de producción nuestra, pero no tenemos Tomahawk”, dijo. “Ellos [EE.UU.] pueden tener nuestros miles de drones, ahí es donde podemos trabajar juntos”.

Zelensky informó virtualmente a los líderes europeos tras su reunión con Trump. Los jefes de Estado de la Unión Europea reiteraron su firme compromiso con Ucrania ante la continua agresión rusa.

En declaraciones a los periodistas, Zelensky reafirmó su confianza en que Trump quiere poner fin a la guerra y agregó que “también fue difícil gestionar la situación en el Medio Oriente, y el presidente tuvo éxito en ello”.

El viernes, Trump no llegó a ofrecer una opinión sobre si Ucrania debería ceder territorio como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

Trump ha adoptado posturas divergentes sobre el tema.

Antes de su reunión con Putin en agosto, dijo que serían necesarios “intercambios de tierras” para terminar la guerra.

Más tarde, cambió de opinión y dijo que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio que ahora ocupa Rusia.

En comentarios este viernes, Trump admitió la posibilidad de que Putin le esté dando largas para intentar ganar tiempo y completar sus objetivos de guerra en Ucrania, pero concluyó: “Creo que quiere llegar a un acuerdo”.

“Pero, ya sabes, los mejores han tratado de jugar conmigo toda la vida, y salí realmente bien parado”, añadió.

Kaitlan Collins, Kristen Holmes y Betsy Klein contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.