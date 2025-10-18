Ordenan detención preliminar de policía acusado de causar muerte de manifestante en Perú

Por EFE

Un tribunal peruano ordenó la detención preliminar, durante siete días, de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha sido acusado de asesinar a un manifestante durante la multitudinaria protesta que se presentó el pasado miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso, informaron este sábado la Fiscalía y el Poder Judicial.

El Ministerio Público informó en la red social X que la medida fue dictada contra el suboficial Luis Magallanes, quien es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado contra Eduardo Ruiz, un cantante de música hip hop de 32 años conocido como Truko.

La medida fue solicitada por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos, señaló la información.

El Poder Judicial agregó, por su parte, que la orden fue dictada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Abel Centeno Estrada.

El magistrado también estableció que otro suboficial de la PNP, identificado como Omar Saavedra, tiene la obligación de acudir a todas las diligencias que programe la Fiscalía sobre este caso o “se valorará su comportamiento procesal” para ordenar su detención.

La Fiscalía pidió el viernes que se ordenen estas medidas con el objetivo de “asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones”.

El jueves, luego de que la Municipalidad de Lima difundiera varios videos, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reveló que el autor del disparo que mató a Ruiz fue Magallanes, y que hubo un segundo agente que estaba con él y que, tras realizar disparos “al aire”, observó al herido en una calle del centro de Lima antes de abandonar la zona.

Magallanes, que fue ingresado en el hospital de la Policía por presunta presuntos traumatismos, integraba junto a Saavedra la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.

A partir de la muerte del manifestante y la violenta represión de la protesta del miércoles, el Ejecutivo peruano dispuso cambios en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirincri y la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Un documento oficial reseñado por el Canal N de televisión también dispuso la “retención de cargo” de varios oficiales generales por “necesidades del servicio”, mientras se desarrolla un proceso sumario interno.

Aunque no ratificó la información ofrecida en un primer momento por Arriola, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pidió el viernes que las investigaciones que realiza la Fiscalía permitan establecer las circunstancias y determinar las responsabilidades por el asesinato de Ruiz.

“En la Policía Nacional no protegemos los hechos ilícitos, pero tampoco dejamos indefensos a nuestros policías. Siempre vamos a defender la causa justa”, declaró antes de señalar que ha dispuesto que la Inspectoría General de la PNP y la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior (Mininter) también investiguen este caso.

Tiburcio, que en un primer momento había negado la presencia de agentes encubiertos en la manifestación del miércoles, admitió luego que miembros de la Dirincri formaron parte del plan de operaciones diseñado por el alto mando de la PNP.

El ministro dijo que también se está trabajando en la recolección de pruebas y evidencias para fortalecer la investigación de los violentos enfrentamientos que dejaron a 89 agentes heridos.

