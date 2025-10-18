Hay un alto el fuego, pero el debate en Hollywood sobre Israel y Gaza continúa

Por Elizabeth Wagmeister, CNN

En los últimos dos años, muchas celebridades de renombre han alzado la voz a favor de un alto el fuego permanente entre Israel y Hamas.

Ahora que se ha alcanzado un alto el fuego —por frágil que sea—, las tensiones en Hollywood no muestran señales de terminar. En este ambiente tan acalorado, incluso lo que publicas en línea, y cuándo lo publicas, es material de debate.

Erin Foster, creadora de la exitosa serie de Netflix “Nobody Wants This”, escribió en Instagram esta semana: “No entiendo por qué todos están tan callados hoy; hay un acuerdo en marcha que finalmente traerá paz a los palestinos. ¿Por qué no lo están celebrando?”

“Después de dos años gritando ‘¡Alto el fuego ya!’, está claro que ese nunca fue el problema. Era erradicar a Israel”, escribió esta semana la actriz Debra Messing en su Instagram. (Messing es una de las voces proisraelíes más elocuentes en Hollywood). “El silencio del movimiento ‘Free Palestine’ es repugnante”, retuiteó. “Su silencio hace innegablemente obvio que solo se trata de aterrorizar a los judíos”.

Las celebridades propalestinas y antiguerra han utilizado alfombras rojas, ceremonias de premios y sus cuentas en redes sociales para mantener la atención en el pueblo palestino. Mark Ruffalo, por ejemplo, compartió esta semana un mensaje de Film Workers for Palestine que decía: “Compartimos el alivio de los palestinos en Gaza de que la masacre implacable de Israel podría estar llegando a su fin”. Hace una semana, también retuiteó una nota del grupo Artists4Ceasefire que expresaba esperanza sobre el alto el fuego y el regreso de los rehenes a Israel. Fue uno de los criticados por conmemorar el regreso de los rehenes israelíes desde que fueron liberados a principios de esta semana.

Cynthia Nixon, de manera similar, había publicado un mensaje para “Liberar a todos los rehenes y liberar a Palestina” el 9 de octubre, pero los activistas proisraelíes dijeron que no reconoció el regreso de los rehenes civiles israelíes. Estos activistas también sugirieron que ninguno de estos famosos habló sobre Hamas ejecutando palestinos en las calles de Gaza esta semana.

Las ejecuciones de palestinos en Gaza podrían provocar un colapso del alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas esta semana: “No tendremos más remedio que entrar y matarlos”, en una escalada de retórica durante este delicado momento.

“Las celebridades que han sido tan francas y comprometidas con este conflicto, señalando a Israel casi a diario, han guardado silencio sobre el brutal homicidio de palestinos en Gaza desde que comenzó el alto el fuego”, dice Hen Mazzig, investigador principal del instituto proisraelí de Tel Aviv, que utiliza influencers en línea para impulsar cambios de opinión sobre los judíos y sobre Israel. Afirmó que estos activistas no se preocupaban por los palestinos, sino que solo utilizaban la causa para atacar a Israel, diciendo que “se habían quitado la máscara”: “Sabemos exactamente lo que representan y sabemos exactamente de qué se trataba todo: creo que está claro que se trataba de usar su plataforma para atacar a Israel”.

Javier Bardem —uno de los mayores críticos de Israel en Hollywood y uno de los defensores más apasionados de los palestinos— habló con CNN específicamente sobre las ejecuciones.

“Por supuesto, estoy completamente en contra de la ejecución de cualquier persona, incluidos los palestinos por parte de Hamas. Es un acto atroz de violencia”, dijo Bardem en un comunicado, hablando sobre el tema por primera vez. “Todos merecen un juicio justo donde las acusaciones se muestren y se prueben, y solo entonces ser responsables de acuerdo con una ley justa que, obviamente, no incluya la ejecución”.

Bardem es una de las casi 4.000 figuras de Hollywood que firmaron el mes pasado un compromiso de boicotear las instituciones cinematográficas israelíes. La promesa decía que la industria cinematográfica de Israel está “implicada en genocidio y apartheid contra el pueblo palestino”.

En la alfombra roja de los Emmy el mes pasado, Bardem lució una kufiya y realizó una serie de entrevistas para apoyar al pueblo palestino. Dijo a Variety: “No puedo trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio. Así de simple. Y no deberíamos poder hacerlo, en esta industria ni en ninguna otra”.

El boicot al cine israelí, organizado el mes pasado por Film Workers for Palestine, contó con el apoyo de un número considerable de celebridades, entre ellas Emma Stone, Joaquin Phoenix, Ayo Edebiri, Ilana Glazer, Susan Sarandon, Ruffalo, Nixon y Bardem. (Un representante de Nixon no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. El representante de Ruffalo dijo que no estaba disponible y que se encontraba en producción en el extranjero).

El boicot provocó una carta abierta de otro grupo de artistas de Hollywood, incluyendo a Liev Schreiber, Gene Simmons, Sharon Osbourne, Jerry O’Connell, Howie Mandel, Mayim Bialik y Messing, quienes denunciaron el llamado a dejar de trabajar con instituciones cinematográficas israelíes por la guerra en Gaza, afirmando que la carta promueve “censura y la eliminación del arte”.

Paramount y Warner Bros. —ambas bajo el liderazgo de directores ejecutivos proisraelíes, David Ellison y David Zaslav, respectivamente— han emitido declaraciones tomando una postura clara en contra del boicot al cine israelí, en una posición pública fuerte y poco común de dos grandes estudios de Hollywood. (Warner Bros. comparte empresa matriz con CNN).

Ahora, tendrán que enfrentarse a miles de artistas en la comunidad creativa que discrepan con la postura de la compañía.

Bardem dijo a CNN que el compromiso de Film Workers for Palestine de boicotear instituciones cinematográficas israelíes busca exigirles responsabilidades.

“Quiero que esto quede muy claro. No discriminamos a ninguna persona por su nacionalidad, raza, religión o género”, dijo Bardem a CNN. “Por supuesto, creemos que cualquier tipo de discriminación es incorrecta y no la apoyamos y lo hemos reiterado una y otra vez. Apoyamos exigir responsabilidad a empresas e instituciones de todo el mundo, no a individuos, por su complicidad y participación en el genocidio del pueblo palestino en Gaza y el asentamiento ilegal de la Ribera Occidental.”

Un representante de Artists4Ceasefire, el primer grupo de defensa de los derechos de las personas en movilizar a celebridades prominentes para pedir un alto el fuego después del 7 de octubre de 2023, declinó participar en una entrevista con CNN sobre los próximos pasos para el movimiento ahora que se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego, pero proporcionó una declaración sobre su misión de lograr un alto el fuego permanente. (El representante también declinó identificar quién dirige la organización, diciendo que “somos un colectivo de artistas y defensores”).

Ese grupo está detrás de los pines rojos que muchas celebridades —desde Ruffalo hasta el comediante Ramy Youssef y la cantante Billie Eilish— usaron en la alfombra roja de los Premios Oscar, simbolizando solidaridad con el pueblo palestino. Aproximadamente 500 celebridades y artistas de Hollywood firmaron la petición de Artists4Ceasefire en 2023; decenas de celebridades de la industria firmaron una carta de Artists4Ceasefire dirigida al entonces presidente Biden, instando a la Casa Blanca a una desescalada inmediata y un alto el fuego.

“Nuestro llamado sigue siendo el mismo desde octubre de 2023: un alto el fuego permanente, la devolución de todos los rehenes y la entrega inmediata y sin trabas de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza”, dijo el representante de Artists4Ceasefire en un comunicado. “Este es el comienzo de lo que se requiere para la sanación, la reconstrucción y una paz justa y duradera para palestinos e israelíes”.

Mientras el mundo observa si el alto el fuego se mantiene y trae paz, Hollywood, usualmente más unificado en temas de justicia social, seguirá luchando tanto en público como en privado.

“Hay un alto el fuego, pero yo diría que está lejos de resolverse”, dijo Tatiana Siegel, editora ejecutiva de cine y medios en Variety. “He hablado con muchos ejecutivos de estudios que me dicen que son muy conscientes de quién firmó qué y no están dispuestos a trabajar con personas con las que discrepan rotundamente. Esta fue una situación en la que todos en Hollywood se convirtieron en expertos en Medio Oriente de la noche a la mañana y opinaban de un modo u otro en las redes sociales”.

En los últimos dos años, se ha dado de baja a estrellas de agencias y de franquicias debido a este conflicto. “Mucha gente está indignada por lo que vio”, dijo Siegel. “¿Qué hacemos ahora?”

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.