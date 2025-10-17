Un cuadro de Picasso desapareció camino a una exposición

Por Amarachi Orie, CNN

La policía española investiga la desaparición de una pintura de Pablo Picasso, aparentemente desaparecida camino a una exposición.

La obra en gouache de 1919 “Naturaleza muerta con guitarra”, que mide solo 12,7 x 9,8 centímetros (5 x 3,9 pulgadas), debía exhibirse a partir del 9 de octubre, como parte de una exposición temporal en el Centro Cultural CajaGranada en la ciudad de Granada, al sur de España.

La obra pertenece a un coleccionista privado y estaba asegurada por un valor estimado de 600.000 euros (US$ 700.000), confirmó el viernes la Fundación CajaGranada, propietaria del centro cultural, a Reuters.

El viernes anterior a la apertura de la exposición, una furgoneta de una empresa de transporte llegó al centro cultural, según lo previsto, para entregar obras desde Madrid, indicó la Fundación CajaGranada en un comunicado de prensa el jueves.

Todas las obras se trasladaron en un solo movimiento continuo desde la furgoneta hasta un montacargas que trasladó a todos los empleados de la empresa de transporte a la vez desde la planta -1 hasta el piso 1, según el centro.

Posteriormente, los objetos fueron trasladados del ascensor a la sala de exposiciones bajo videovigilancia, según el comunicado.

Tras verificar el origen de los diferentes paquetes, el responsable de la exposición acordó con la empresa de transporte que se firmaría la entrega, antes del desembalaje de las piezas el lunes siguiente.

Los paquetes permanecieron bajo videovigilancia en todo momento durante el fin de semana, y el desembalaje comenzó a las 8:30 a.m. del lunes, según el centro.

Las grabaciones han sido revisadas y no se produjeron incidentes durante el fin de semana, indicó.

A media mañana, el personal de la Fundación CajaGranada había terminado de desembalar las obras y las había colocado en la sala.

Fue entonces cuando la comisaria de la exposición y la responsable de exposiciones se dieron cuenta de que faltaba “Naturaleza muerta con guitarra” de Picasso.

La fundación informó entonces a la policía sobre la obra desaparecida, según el comunicado.

Se revisaron las grabaciones de video del fin de semana y no se detectaron incidentes, señaló.

“Actualmente se está llevando a cabo una investigación, y se está intentando determinar cuándo y dónde desapareció la pintura”, dijo la policía de Granada en un comunicado a CNN el viernes.

La policía indicó que la obra desaparecida ha sido añadida a la base de datos internacional de obras de arte robadas, pero señaló que actualmente no se está llevando a cabo ninguna cooperación policial internacional desde Granada.

Los ladrones han tenido como objetivo frecuente las pinturas de Picasso, que han alcanzado hasta US$ 179 millones en subastas.

En 2019, un detective de arte holandés recuperó la obra maestra de Picasso de 1938 “Retrato de Dora Maar”, valorada en US$ 28 millones, 20 años después de que fuera robada del yate de un jeque saudí en la costa sur de Francia.

En 2021, la policía griega recuperó “Cabeza de mujer” de Picasso y “Paisaje con molino” de Piet Mondrian casi una década después de que fueran robadas en un audaz robo en la Galería Nacional de Arte de Atenas.

Y el año pasado, la policía belga encontró la pintura robada de Picasso “Tête” en un sótano en la ciudad de Amberes.

Oscar Holland contribuyó a este reporte.