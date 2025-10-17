Tormentas eléctricas severas con vientos peligrosos y tornados aislados amenazan al sur y medio oeste este fin de semana

Por Chris Dolce, CNN

Las tormentas que estallarán en el sur y el medio oeste para comenzar el fin de semana podrían volverse severas y producir vientos peligrosos, algunos tornados y lluvias intensas.

Hasta ahora, no ha sido un otoño particularmente activo, pero el regreso de tormentas severas es un recordatorio de que esta temporada, y ocasionalmente el invierno, pueden tener un choque similar de factores meteorológicos que generan las poderosas tormentas de primavera.

El noreste de Texas, el este de Oklahoma y el norte de Louisiana hasta Arkansas y partes de los valles bajo y medio del Mississippi tienen la mayor probabilidad de ver tormentas severas desde la tarde del sábado hasta la noche.

Los vientos fuertes capaces de cortar la electricidad y dañar o arrancar árboles son la mayor amenaza, aunque hay suficiente rotación en la atmósfera para generar tornados aislados que pueden formarse rápidamente con poca antelación. El granizo grande, desde el tamaño de una moneda de 25 centavos hasta posiblemente tan grande como pelotas de golf, también podría acompañar algunas de las tormentas.

Little Rock, Arkansas; Memphis, Tennessee; Shreveport, Louisiana; y Paducah, Kentucky, son algunas de las ciudades donde se recomienda a los residentes mantenerse alerta ante las advertencias de clima severo mientras se preparan para el fin de semana.

Las lluvias intensas también podrían provocar inundaciones repentinas en algunos puntos, aunque gran parte de la región está tan seca que los aguaceros son necesarios. La sequía de moderada a severa cubre una gran parte de los valles bajo y medio del Mississippi, así como los Ozarks del sur de Missouri y el noreste de Arkansas.

El otoño suele evocar aire fresco y cielos azules, pero Estados Unidos está experimentando una corriente de aire inusualmente cálido hacia el norte, antes de un frente frío en la parte central del país. Se pronostica que las temperaturas máximas del sábado estarán entre 10 y 20 grados por encima del promedio, desde Texas hasta el valle de Ohio, con temperaturas en alrededor de los 27° C (80° F) tan al norte como Indiana y Ohio.

Columbus, Ohio, podría acercarse a su récord diario de 28° C el sábado, mientras que San Antonio, Texas, también se aproxima a un récord diario de 34° C.

Los sistemas de tormentas se vuelven más energéticos en otoño e invierno, ya que la corriente en chorro —una banda estrecha de vientos fuertes en la atmósfera por donde vuelan los aviones comerciales— se fortalece y desciende hacia el sur en Estados Unidos.

Las tormentas que viajan por la corriente en chorro pueden volverse severas en cualquier momento en que los vientos del sur arrastran aire cálido y húmedo desde el Golfo. Las aguas del Golfo están inusualmente cálidas en este momento, lo que añade un extra de humedad al patrón de este fin de semana.

El sur y, ocasionalmente, las partes bajas del medio oeste, como los valles de Ohio y el centro de Mississippi, tienden a ser las regiones más afectadas por tormentas severas en otoño e invierno. En algunos casos, una gran tormenta invernal dejará fuertes nevadas en las áreas del norte, mientras que el sur enfrenta una amenaza de tormentas severas similares a las de primavera proveniente del mismo sistema.

Y con la pérdida de luz diurna en esos meses, hay una mayor probabilidad de que la amenaza de tormentas peligrosas se prolongue hasta la noche y la madrugada. Los tornados nocturnos tienen casi el doble de probabilidad de ser mortales que los diurnos, según un estudio de 2022.

El clima más frío llegará en las próximas semanas y meses, pero las tormentas severas sin duda harán su aparición en ocasiones, por lo que es importante mantenerse alerta y tener un plan de preparación durante todo el año.

