Por qué Hamas sigue siendo la mayor amenaza para el plan de Trump en Gaza

Análisis por Brett H. McGurk

A medida que se asienta el polvo de la visita del presidente Donald Trump a Medio Oriente, se vislumbran obstáculos. El más difícil podría ser, una vez más, Hamas.

Con este nuevo acuerdo, Hamas ya no representa una amenaza para Israel. Sin embargo, sigue representando un problema significativo para los palestinos y para una paz más amplia.

Durante la última semana han surgido informes desde zonas de Gaza donde Hamas mantiene el control, indicando que el grupo está deteniendo a palestinos que podrían oponerse a su Gobierno y llevando a cabo ejecuciones en las calles.

Esto demuestra una vez más que los objetivos de Hamas no tienen nada que ver con la dignidad y la justicia para los palestinos, sino únicamente con su continuo control férreo sobre Gaza.

No nos equivoquemos: mientras Hamas siga siendo el único proveedor de seguridad para la población de Gaza, no habrá esperanzas de reconstrucción en el enclave ni de una paz a largo plazo.

La primera fase del acuerdo de Trump sobre Gaza bifurca efectivamente el enclave, con las fuerzas israelíes controlando más de la mitad del territorio y Hamas el resto.

Esta delimitación está marcada por una línea amarilla, y según el plan se mantiene el statu quo hasta que una fuerza de seguridad internacional provisional pueda reemplazar a las unidades israelíes.

Este nuevo mapa representa una retirada masiva de Hamas, algo que el grupo terrorista ni siquiera contempló durante un año de difíciles negociaciones sobre ceses del fuego y liberación de rehenes.

El resultado también cumple una de las principales exigencias de Israel desde el principio: garantizar que Hamas nunca pueda volver a reconstituirse junto a las fronteras israelíes ni en sus proximidades.

Pero ¿qué pasa con Hamas en las zonas por encima de la línea amarilla?

El acuerdo de Trump establece que, incluso allí, el grupo debe desarmarse y no puede permanecer en el poder bajo ningún concepto.

Esta semana, Trump ha dejado claro que pretende mantenerlo, advirtiendo el jueves que si Hamas sigue asesinando gente en Gaza, “no tendremos más remedio que entrar y matarlos”.

Aquí es donde el camino a seguir se vuelve extremadamente difícil. Porque Hamas no es solo un grupo terrorista que se esconde para planear ataques contra Israel; es el aparato político y de seguridad arraigado en toda Gaza y ha pasado las últimas dos décadas asegurándose de que ningún palestino pueda desafiar su dominio.

El 26 de enero de 2006, formaba parte del Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de George W. Bush. Mi enfoque era la crisis iraquí, y aunque no trabajaba en Israel ni en Gaza, los temas a menudo se entrecruzaban.

Temprano esa mañana, esperaba frente a la oficina del asesor de seguridad nacional, Steve Hadley, cuando apareció la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, quien habló sobre la sorprendente fuerza de Hamas en las elecciones celebradas ese día en Gaza.

Hamas es un grupo terrorista comprometido con el asesinato de judíos y la destrucción de Israel. Su actuación en las elecciones parlamentarias de ese año —elecciones respaldadas por la administración Bush— amenazó cualquier avance hacia la paz.

“Creo que un error que cometimos con Hamas fue que realmente deberíamos haberles dicho que tenían que desarmarse si querían participar en las elecciones”, recordó Rice años después.

Hamas finalmente comenzó a tomar violentamente el poder en toda Gaza, torturando y asesinando a sus oponentes del partido rival Fatah, que se había comprometido a un proceso de paz con Israel.

Este violento golpe culminó en junio de 2007, cuando Hamas tomó por la fuerza el control de todo el enclave, una situación que se ha mantenido hasta la fecha: Hamas controla Gaza y Fatah, a través de la Autoridad Palestina, controla partes de la Ribera Occidental.

Como comenté en CNN la otra noche, estos 20 años representan un fracaso de la comunidad internacional, las Naciones Unidas, múltiples administraciones de EE.UU. y Gobiernos israelíes.

El statu quo con Hamas en el poder llegó a aceptarse como desafortunado pero inevitable, cuando nunca debería haber sido aceptable para nadie.

Ahora sabemos que Hamas no hizo nada para mejorar la vida de los palestinos. En cambio, malgastó recursos para construir una fortaleza de túneles subterráneos que se extiende cientos de kilómetros bajo toda Gaza.

Entrenó formaciones militares y construyó un arsenal para prepararse para una futura guerra prolongada con Israel.

Esa es la guerra que Hamas lanzó el 7 de octubre de 2023, cuando más de 3.000 combatientes entrenados invadieron Israel desde múltiples direcciones, matando a más de 1.000 israelíes y tomando más de 250 rehenes.

El sufrimiento de los palestinos ante la respuesta de Israel, como declaró recientemente un líder de Hamas a Jeremy Diamond de CNN, siempre formó parte de su plan.

Durante los primeros 16 meses de la crisis de rehenes en Gaza, ayudé a liderar las negociaciones entre Israel y Hamas, que resultaron en dos acuerdos de alto el fuego.

El primero, en noviembre de 2023, incluía un acuerdo para liberar a todas las mujeres y niños, incluyendo abuelas y bebés. Eso permitió la liberación de más de 100 rehenes antes de que, al octavo día, Hamas informara a los mediadores que no liberaría a las mujeres más jóvenes.

Esto constituyó un incumplimiento total del acuerdo. Los israelíes rechazaron rápidamente la exigencia de Hamas de no incluir a las mujeres, creyendo que hacerlo habría sellado su sentencia de muerte.

En las conversaciones que siguieron, Hamas mantuvo tres demandas constantes que, según dijo, debían cumplirse antes de que todos los rehenes pudieran ser liberados:

1. Las fuerzas israelíes tenían que retirarse de Gaza en su totalidad.

2. Hamas seguirá siendo la única fuerza de seguridad dentro de Gaza

3. Israel declararía una tregua permanente que sería garantizada por Estados Unidos.

Eso significaba que Israel tuvo que aceptar que Hamas se reconstituyera y se reposicionara directamente en sus fronteras, algo que los israelíes nunca han aceptado.

Hamas nunca cedió ante estas demandas, utilizando a los rehenes como palanca para asegurarse de permanecer en el poder y poder reconstituirse para, eventualmente, volver a amenazar a Israel y a sus ciudadanos, como sus líderes prometieron reiterada y sistemáticamente, incluso después del 7 de octubre de 2023.

Hamas rechazó cualquier propuesta de establecer un perímetro israelí estrecho en Gaza o de establecer fuerzas de seguridad provisionales, ya sea por parte de la Autoridad Palestina o de contribuyentes internacionales.

Ante este punto muerto, Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar, desarrolló un acuerdo por etapas que tenía como objetivo detener la guerra y traer de vuelta a casa tantos rehenes como fuera posible, aunque continuarían las conversaciones sobre los arreglos a largo plazo para una tregua permanente.

Las tres fases, a grandes rasgos, fueron las siguientes:

Fase 1: Una retirada israelí limitada y un alto el fuego de 42 días a cambio de la liberación de todas las mujeres, hombres ancianos y rehenes heridos restantes.

Fase 2: Una negociación posterior durante esos 42 días para determinar las “condiciones” para una retirada total israelí y la liberación de todos los rehenes restantes.

Fase 3: Intercambio de restos y comienzo de un programa de reconstrucción plurianual para Gaza respaldado por las potencias mundiales.

Ese acuerdo se alcanzó el 15 de enero de 2023, y la liberación de rehenes comenzó tres días después, lo cual el entonces presidente Joe Biden conmemoró en su último discurso presidencial. Trump y su equipo, que unieron fuerzas con nosotros en las últimas semanas de las negociaciones, impulsaron ese pacto.

Su primera fase se completó en marzo, con 33 rehenes liberados, pero las negociaciones para establecer las condiciones de la Fase 2 y la liberación de los rehenes restantes nunca comenzaron.

El acuerdo fracasó, en parte porque Hamas aprovechó el alto el fuego para reclamar el poder de forma visible, saliendo de sus túneles con uniformes militares y exhibiendo grotescamente a los rehenes e incluso el ataúd de un niño israelí ante la multitud reunida.

Para un alto el fuego inicial que pretendía sentar las bases de una tregua a largo plazo, tales exhibiciones frustraron cualquier esperanza.

Israel, a su vez, reanudó sus operaciones militares ofensivas en Gaza, creyendo que Hamas no estaba dispuesto a aceptar condiciones que justificaran una retirada israelí total de Gaza, como se estipulaba en la Fase 2 de este acuerdo trifásico.

Los seis meses siguientes fueron testigos de algunas de las mayores operaciones militares israelíes de toda la guerra, junto con una crisis humanitaria sin precedentes durante el verano.

Lo destacable del pacto actual es el amplio perímetro que permite a las FDI asegurar la mitad de Gaza —incluyendo todas las zonas fronterizas por tiempo indefinido— incluso con todos los rehenes vivos ahora fuera de Gaza y devueltos sanos y salvos a Israel.

Un acuerdo así era imposible hace un año, o incluso diez meses. Hamas cedió en casi todas sus demandas fundamentales.

Esto se debe a la creciente presión y al cambio en el equilibrio de poder en la región, incluyendo la muerte de los líderes más militantes de Hamas en Gaza, la derrota de Hezbollah en el Líbano, la marginación de Irán tras la guerra de 12 días de este verano y el nuevo y prometedor consenso surgido en la región que pide a Hamas ceder el poder.

Hamas ha liberado a todos los rehenes vivos y ha cedido el control de gran parte de Gaza a Israel, con el acuerdo de que una fuerza de seguridad internacional se desplegará en esas zonas y reemplazará a los israelíes.

Esta es la primera vez en dos décadas que Hamas reconoce siquiera el principio de una fuerza alternativa dentro de Gaza, distinta a la propia. Esto abre la posibilidad de una futura Gaza sin Hamas, pero solo si esta fuerza alternativa se establece y comienza a desplegarse en las próximas semanas y meses.

Hasta entonces, Gaza probablemente permanecerá bifurcada, con Hamas recuperando el poder al otro lado de la línea amarilla y las zonas al sur prácticamente deshabitadas hasta que estén preparadas para recibir a civiles dispuestos y capaces de separarse de Hamas.

Cabe esperar que esta situación inestable se mantenga durante meses, dado el tiempo que lleva desplegar una fuerza de seguridad internacional.

Para romper el impasse, Estados Unidos debería impulsar con firmeza el plan de 20 puntos, que incluye el fortalecimiento de la fuerza de seguridad provisional, las estructuras políticas y el plan de reconstrucción a largo plazo.

Debería garantizar que las zonas fuera del control de Hamas reciban amplia asistencia y refugios temporales para incentivar a la gente a reubicarse lejos del grupo, un proceso esencial para romper su control sobre la población.

Ya lo hemos hecho antes mediante una coalición internacional para derrotar a ISIS y separar a casi 8 millones de civiles que vivían bajo el control y el dominio medieval de ISIS.

Se logró estableciendo zonas seguras, abriendo corredores y animando a los civiles a avanzar hacia ellas. Es una tarea ardua.

Trabajando para las administraciones de Obama y luego de Trump entre 2014 y 2018, lideré la coalición global contra ISIS y viajé por todo el mundo para asegurar compromisos militares y de otros recursos. Cada capital extranjera tiene sus propias leyes y requisitos antes de desplegar fuerzas militares. Cada ejército, a su vez, tiene sus propias estructuras legales, lo que dificulta aún más la cooperación. Para la asistencia civil, algunos países insisten en trabajar únicamente a través de la ONU, mientras que otros se niegan a hacerlo.

Así que es complicado, pero posible, como demostramos en la campaña contra ISIS. Y en el caso de Gaza es esencial, porque a menos que exista una fuerza de seguridad alternativa, las únicas fuerzas armadas en Gaza serán Israel y Hamas, lo que garantizará el estancamiento y los enfrentamientos, y correrá el riesgo de que se reanude el conflicto.

Estados Unidos es la única potencia mundial que puede liderar tal esfuerzo, y Trump se encuentra ahora en una posición privilegiada para impulsar el proceso.

El ejército estadounidense ha desplegado un pequeño número de tropas en Israel y Egipto para supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego y, en última instancia, para facilitar —en términos de logística, inteligencia y mando— la entrada de la fuerza internacional en Gaza. Desarrollamos este marco a lo largo de 2024. El papel de Estados Unidos es crucial, pero sus tropas no entrarían en Gaza.

Junto con una nueva estructura de seguridad, Qatar, Turquía y Egipto deben seguir presionando a Hamas para que cumpla con sus obligaciones y se comprometa con la desmilitarización y el desarme, mientras otros países suministran recursos esenciales a las personas que huyen a zonas más seguras.

Los países de la región comprenden mejor que nadie que, a menos que Hamas deje el poder y no pueda controlar a la población palestina de Gaza, no hay camino hacia la paz ni hacia una Gaza rehabilitada.

El plan de Trump, en esencia, lo exige, y ahora comienza la ardua tarea de convertirlo en realidad sobre el terreno, donde realmente importa.

