Manifestantes agreden con flechas a policías que resguardaban la Embajada de EE.UU. en Colombia, dice Petro

Manifestantes que protestaban este viernes en Bogotá agredieron con flechas a algunos policías que resguardaban la Embajada de Estados Unidos en Colombia, dijo el presidente del país sudamericano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

Petro señaló que ordenó desplegar “el máximo cuidado” en torno a la sede diplomática y responsabilizó de los hechos a “un grupo más radical” que agredió a integrantes de la Policía. El mandatario no precisó cuántos uniformados resultaron heridos.

CNN contactó a la Policía Nacional de Colombia para pedir más información sobre lo sucedido y espera respuesta.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se refirió a los hechos.

“Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”, dijo en su cuenta de X.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a manifestantes apuntando con flechas, bengalas y otros objetos hacia la Embajada de Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá dijo en X que sus funcionarios están ayudando a los ciudadanos que quedaron en medio de la situación.

Noticia en desarrollo.