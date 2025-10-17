Acusan a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, de 18 cargos. Esto es lo que sabemos

Por Hannah Rabinowitz, Katelyn Polantz y Kristen Holmes, Kaitlan Collins, CNN

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y luego adversario, fue acusado formalmente por un jurado investigador federal en Maryland.

Bolton, el tercer enemigo político de alto perfil de Trump en ser acusado en menos de un mes, ahora enfrenta ocho cargos de transmisión de información de defensa nacional y 10 cargos de retención de información de defensa nacional.

En esencia, los fiscales dicen que Bolton mantuvo -y compartió con miembros de su familia- diarios digitales de sus actividades que incluían todo tipo de material clasificado de cuando era asesor de seguridad nacional.

Según la acusación, Bolton compartió “más de mil páginas” de “entradas tipo diario” “que contenían información clasificada hasta el nivel de ALTO SECRETO”.

Los cargos revelados el jueves son el resultado de una investigación criminal que comenzó en 2022 después de que Irán pirateara los correos electrónicos de Bolton.

Se espera que Bolton se entregue el viernes a las autoridades en el tribunal federal de Greenbelt, pero no se ha programado una audiencia.

Bolton presuntamente tomaba notas manuscritas de su día en la Casa Blanca y otros lugares seguros y luego las reescribía en su computadora. Dichas anotaciones, según la fiscalía, se imprimían y permanecían en dispositivos personales utilizados por Bolton y otras personas en su domicilio.

“Bolton utilizó sus cuentas de correo electrónico personales no gubernamentales, como las cuentas de correo electrónico alojadas por AOL y Google, para enviar información clasificada” a las cuentas de correo electrónico personales, afirma la acusación.

“A menudo, las notas de Bolton describían el entorno o ambiente seguro en el que recibía la información sobre defensa nacional y clasificada que estaba memorizando”, dicen los fiscales.

La acusación asegura que Bolton declaró que el propósito de crear un chat grupal en el que luego compartiría las notas tomadas durante su trabajo como asesor de Seguridad Nacional era “¡para un diario futuro!”.

“La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y conservó dichos documentos en su casa en violación directa de la ley federal”, informó el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.

Los fiscales utilizaron los voluminosos comentarios mediáticos de Bolton sobre el intercambio de información clasificada y el uso de chats encriptados para argumentar que el exasesor de Seguridad Nacional tiene un sólido “conocimiento de cómo manejar adecuadamente la información clasificada y las posibles consecuencias de no hacerlo”.

En una crítica al uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton durante su período al frente del Departamento de Estado (citada en la acusación), Bolton dijo en 2017, un año antes de su servicio bajo el mando de Trump: “si yo hubiera hecho en el Departamento de Estado lo que hicieron [altos funcionarios del Gobierno de EE.UU.], estaría [encarcelado] ahora mismo”.

Bolton emitió un comunicado el jueves por la noche en el que afirma que se ha convertido en el último objetivo de Trump en la utilización de su Departamento de Justicia como arma.

Dijo que su libro, “La habitación donde sucedió”, fue revisado y aprobado por “los funcionarios de autorización de carrera apropiados y con experiencia” y que el FBI fue informado plenamente del hackeo de su correo electrónico en 2021.

Y agregó que en los cuatro años de la administración Biden no se presentaron cargos en su contra.

“Luego llegó Trump 2, que encarna lo que una vez dijo el jefe de la policía secreta de Joseph Stalin: ‘Muéstrame al hombre y yo te mostraré el crimen’”, comentó Bolton.

“Estas acusaciones no se refieren solo a su enfoque en mí o mis diarios, sino a su intenso esfuerzo por intimidar a sus oponentes, para asegurarse de que solo él determine lo que se dice sobre su conducta”, añadió.

“La disidencia y el desacuerdo son fundamentales para el sistema constitucional estadounidense y de vital importancia para nuestra libertad. Espero que llegue esta batalla para defender mi conducta legítima y exponer su abuso de poder”, sentenció Bolton.

Mientras tanto, Trump estaba en la Casa Blanca, realizando un evento de prensa sobre los precios de los medicamentos para la FIV cuando se presentó la acusación.

“Es, ya sabes, una mala persona. Creo que es un mal tipo”, dijo Trump al enterarse de la acusación. “Sí, es un mal tipo, qué lástima, pero así son las cosas, ¿no?”

Si bien el primer Departamento de Justicia de Trump había intentado inicialmente bloquear las memorias de Bolton de 2020 e investigado si Bolton violó la ley al incluir información que la administración dijo que era clasificada, ese caso se cerró en 2021.

Se trata de una investigación sobre el hackeo de Irán que comenzó en 2021 bajo el gobierno de Biden y que llevó las cosas al punto actual.

Para los fiscales y los investigadores del FBI, parte de su esfuerzo se ha centrado en mantener el caso fuera de la agitada política que se cierne sobre el Departamento de Justicia mientras Trump ha presionado públicamente para que se procese a sus enemigos políticos, entre los que se incluye Bolton.

A diferencia de los procesos presentados contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva, York Letitia James, el caso Bolton ha mantenido el apoyo de fiscales e investigadores de carrera, comentaron personas informadas sobre el asunto.

Los cargos, si se prueban, son posiblemente más graves que los de otras investigaciones de alto perfil sobre el mal manejo de material clasificado, como las relacionadas con Hillary Clinton, Mike Pence, Joe Biden y Trump, manifestó el analista legal senior de CNN, Elie Honig.

Esto se debe a que Bolton presuntamente difundió información clasificada del más alto nivel entre familiares sin autorización de seguridad. Y cuando Irán hackeó su correo electrónico, supuestamente omitió mencionar que había estado usando esa cuenta para compartir dicha información.

“Si el Departamento de Justicia puede probar esto, será un gran problema para John Bolton”, dijo Honig.

El caso ha sido asignado al juez de distrito Theodore Chuang, designado para el cargo por el expresidente Barack Obama en 2014.

Donald Judd y Devan Cole de CNN contribuyeron a este informe.

Esta historia y titular se han actualizado con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.