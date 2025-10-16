FIFA: más de un millón de boletos vendidos para el Mundial 2026, con México, Colombia y Argentina entre los más compradores

Por Federico Leiva y Rodrigo Estrada, CNN en Español

Faltan 270 días para el comienzo de la Copa del Mundo 2026, pero muchos aficionados ya lo sienten un poco más cerca. La FIFA dio a conocer este jueves que ya se han vendido más de un millón de boletos durante la primera fase de preventa, que comenzó en septiembre y termina en octubre.

En total, aficionados de 212 países y territorios ya tienen su ticket asegurado.

Estados Unidos encabeza la lista de los países donde se han comprado más boletos, según la FIFA, seguido de sus dos coanfitriones, Canadá y México, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. El listado de las 10 naciones más compradoras se completa así:

4° Inglaterra

5° Alemania

6° Brasil

7° España

8° Colombia

9° Argentina

10° Francia

Lo destacable es que, al momento de hacerse la inscripción para acceder al sorteo de boletos, aún no se habían llenado ni la mitad de los 48 casilleros de selecciones clasificadas a la competencia. Hoy ya son 28 las selecciones clasificadas, con lo cual la segunda ventana de venta de entradas promete lograr buenos números también.

“La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los seguidores de todo el mundo”, dijo en un comunicado de la FIFA su presidente, Gianni Infantino.

“Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que marcará un antes y un después”, dijo Infantino.

El próximo período para la compra de boletos se abrirá el 27 de octubre, donde podrán participar nuevos inscritos y también aquellos que participaron del primer sorteo y no fueron seleccionados. “Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo”, según la casa madre del fútbol mundial.

La FIFA también reiteró que los seguidores ya pueden utilizar una plataforma de intercambio autorizada en FIFA.com/tickets, que tiene el propósito de “proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas”.

La FIFA ya ha puesto también a la venta los paquetes oficiales de hospitality, disponibles en los tres países anfitriones a través de On Location, proveedor oficial de eventos de renombre como los Juegos Olímpicos y el Super Bowl.

Estos paquetes ofrecen entradas premium, asientos privilegiados, gastronomía de alto nivel, bebidas incluidas y acceso a zonas exclusivas dentro de los estadios.

La FIFA puso a disposición tres tipos de paquetes diseñados para distintos gustos y presupuestos:

Single Match

Es la opción ideal para quienes buscan vivir un partido en específico. Permite adquirir entradas premium para cualquier encuentro de la fase de grupos (excepto los que involucren a los países anfitriones), además de juegos de eliminación directa y el partido por el tercer lugar.

El costo inicia en US$ 1.350 por persona, e incluye acceso a opciones de hospitalidad como Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Venue Series

Este paquete está pensado para los fanáticos que quieran experimentar todo el ambiente mundialista desde el estadio que desee. Permite acceder a todos los partidos disputados en la sede elegida, siendo entre cuatro y nueve, dependiendo del recinto.

El costo comienza desde US$ 8.275 por persona e incluye todas las categorías de hospitalidad mencionadas en el “Single Match”.

Follow My Team

Para quienes desean seguir a su selección en todos sus partidos de las primeras rondas, esta opción cubre los tres encuentros de la fase de grupos y uno más de los dieciseisavos de final, sin importar la ciudad donde se jueguen. El precio comienza en US$ 6.750 por persona, con acceso al exclusivo FIFA Pavilion.

Cabe destacar que esta modalidad no está disponible para los equipos anfitriones, que son Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA advierte a los aficionados que no adquieran boletos o experiencias a través de canales no oficiales, ya que los paquetes de On Location son los únicos avalados por la organización. Estos aseguran acceso garantizado, servicio personalizado y la posibilidad de vivir cada partido en espacios diseñados para el confort y la emoción.

Los boletos además de ya estar disponibles en el portal oficial de la FIFA, también lo están en la página de On Location. Con el lanzamiento de estos paquetes, los interesados podrán elegir entre diferentes niveles de lujo, ubicaciones y precios, dependiendo del estadio y la etapa que se encuentre este torneo.

