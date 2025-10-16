Departamento de Justicia solicitaría a un jurado investigador que acuse formalmente a John Bolton, exasesor de Trump

Por Katelyn Polantz y Kristen Holmes, CNN

Se espera que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicite este jueves a un jurado investigador federal, en Maryland, que acuse formalmente a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, según informaron varias fuentes a CNN.

Bolton ha estado bajo investigación por el presunto manejo ilegal de información clasificada.

Fuentes informaron previamente a CNN que parte de la investigación del Departamento de Justicia se centra en notas que él mismo hacía en una cuenta de correo electrónico de AOL —a veces escribiendo resúmenes de sus actividades como si fueran entradas de un diario— mientras trabajaba para Trump.

Agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Bolton, en Maryland, y en su oficina, en la ciudad de Washington, este verano. Los agentes incautaron varios documentos etiquetados como “secreto”, “confidencial” y “clasificado”, incluyendo algunos sobre armas de destrucción masiva, según los registros judiciales.

Esta noticia es de última hora y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.