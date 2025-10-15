Una fotografía de una hiena con apariencia fantasmal ganó el premio Wildlife Photographer of the Year 2025

Por Jack Guy, CNN

Una imagen de una rara hiena de pie frente a un edificio abandonado en una antigua ciudad minera de diamantes en Namibia ganó el premio Wildlife Photographer of the Year 2025.

Fotografiada por el sudafricano Wim van den Heever en la ciudad de Kolmanskop, “Ghost Town Visitor” es el resultado de 10 años de trabajo utilizando tecnología de cámaras trampa, según un comunicado de los organizadores difundido este martes.

La fotografía, que fue una de las 60.636 participaciones, muestra a una hiena parda, miembro de la especie de hiena más rara del mundo.

Nocturnas y en gran parte solitarias, las hienas pardas rara vez se ven, por lo que Van den Heever empezó a utilizar una cámara trampa después de notar sus huellas en la zona.

Kathy Moran, presidenta del jurado de Wildlife Photographer of the Year, dijo que la imagen mostraba cómo la fauna había repoblado una ciudad abandonada por los humanos.

“Qué apropiado que esta fotografía se haya hecho en una ciudad fantasma”, dijo en el comunicado.

“Se siente un escalofrío solo con mirar esta imagen y sabes que estás en el reino de esta hiena”.

El miembro del jurado Akanksha Sood Singh añadió que la “imagen es una escalofriante yuxtaposición de la naturaleza recuperando la civilización humana”.

“La imagen es inquietante, pero hipnotizante porque la hiena solitaria ocupa el centro del escenario como símbolo de resiliencia en medio de la decadencia”, dijo.

El fotógrafo italiano Andrea Dominizi ganó el premio Young Wildlife Photographer of the Year 2025, para concursantes de 17 años o menos, con su imagen de un escarabajo de cuernos largos que parece estar observando maquinaria de tala abandonada.

Titulado “After the Destruction”, Dominizi tomó la fotografía en las montañas Lepini, en el centro de Italia, que alguna vez fueron fuente de antiguos hayedos.

“Una fotografía impactante, pero desgarradora, es una que anima al espectador a contemplar la naturaleza de esta complicada relación”, dijo el miembro del jurado Andy Parkinson sobre la imagen de Dominizi.

Los organizadores del premio también destacaron el Impact Award, que fue otorgado al fotógrafo brasileño Fernando Faciole por su imagen de una cría huérfana de oso hormiguero gigante siguiendo a un cuidador humano.

Además, el jurado seleccionó a 19 ganadores de categoría. Estas imágenes se exhibirán en una muestra que se inaugurará en el Museo de Historia Natural de Londres el viernes.

“Ahora, en su sexagésimo primer año, estamos encantados de continuar con el Wildlife Photographer of the Year como una poderosa plataforma para la narración visual, mostrando la diversidad, belleza y complejidad del mundo natural y la relación de la humanidad con él”, dijo el director del museo, Doug Gurr, en el comunicado.

