Trump critica a la revista TIME por su foto en la portada: “Es la peor de todos los tiempos”

Por CNN Español

La revista TIME presentó al presidente de EE.UU., Donald Trump, en su última portada, pero al mandatario no le gustó. En una publicación de Truth Social, Trump arremetió contra la revista, calificando la foto como “la peor de todos los tiempos”.

La portada pretendía celebrar su papel en el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“La revista Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la Peor de Todos los Tiempos. Me han ‘borrado’ el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!”, escribió en Trump en su red Truth Social.

Trump dijo que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo y calificó la imagen de “realmente mala”. “¿Qué están haciendo y por qué?”, se preguntó el mandatario, que también ironizó sobre el efecto de luz en su cabello. En la portada, se lo ve desde abajo, mirando al horizonte, vestido con los colores de la bandera estadounidense: chaqueta azul, camisa blanca y corbata roja.

La edición de TIME destaca el papel del presidente en el acuerdo de cese del fuego en Gaza, firmado el lunes en Egipto. “Su triunfo”, titula la portada, mientras el ex primer ministro israelí Ehud Barak firma un artículo titulado “El líder que Israel necesitaba”. Trump viajó esta semana a Israel y Egipto, donde copresidió la llamada Cumbre de la Paz. “He conseguido mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo querría de otra manera… Gaza es solo una parte. La parte más importante es: ¡PAZ EN MEDIO ORIENTE!”, escribió también en Truth Social.

Con información de EFE y CNN.