Trayectoria de la tormenta tropical Lorenzo: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN Español

La tormenta tropical Lorenzo continúa su desplazamiento por el Atlántico norte, acercándose al final de su ciclo de vida. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), a las 5:00 a.m. (hora del Atlántico), el centro de Lorenzo se ubicaba cerca de la latitud 20.5° Norte y longitud 45.1° Oeste, avanzando hacia el norte a una velocidad de 20 km/h.

Los meteorólogos prevén que el sistema gire hacia el noreste durante las próximas horas y acelere su movimiento antes de disiparse el jueves. Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 65 km/h, con ráfagas más fuertes, aunque no se espera un cambio significativo en su intensidad.

Lorenzo mantiene vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 95 km desde su centro. La presión mínima central se estima en 1004 milibares (29.65 pulgadas).

Aunque Lorenzo no representa amenaza directa para zonas costeras, su evolución marca otro episodio dentro de una activa temporada de huracanes en el Atlántico.

No hay avisos ni advertencias vigentes para ningún territorio y no se pronostica que Lorenzo cobre fuerza de huracán en las próximas jornadas.

Esta es su trayectoria prevista:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.