Difunden mensajes pro-Hamas en dos aeropuertos norteamericanos tras aparentes ciberataques

El martes se transmitieron a través de los sistemas de megafonía de dos aeropuertos de América del Norte mensajes políticos pro-palestinos no autorizados que elogiaban a Hamas y atacaban al presidente Donald Trump y al primer ministro de Israel, interrumpiendo las operaciones y provocando investigaciones sobre los aparentes ataques informáticos.

Videos publicados por pasajeros en las redes sociales muestran grabaciones no autorizadas reproducidas en el Aeropuerto Internacional de Harrisburg en Pensilvania y en el Aeropuerto Internacional de Kelowna en Columbia Británica, Canadá.

Las grabaciones y mensajes pro-Hamas elogian al grupo extremista y, utilizando improperios, critican a la administración Trump y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Las filtraciones se producen en un momento en que la industria aérea se enfrenta a una oleada de ciberataques que han causado interrupciones a los clientes y han paralizado algunos de los aeropuertos más grandes del mundo. En junio, un conocido grupo de cibercriminales vulneró las redes informáticas de varias aerolíneas en Estados Unidos y Canadá, según el FBI. El mes pasado, hackers inutilizaron un sistema de facturación de pasajeros, lo que provocó largos retrasos, cancelaciones y caos en aeropuertos de toda Europa.

El martes, en el aeropuerto de Harrisburg, “un usuario no autorizado obtuvo acceso al sistema de megafonía del aeropuerto y reprodujo un mensaje grabado sin permiso”, dijo el portavoz del aeropuerto Scott Miller a WGAL, afiliada de CNN.

El mensaje era de carácter político y no contenía ninguna amenaza contra el aeropuerto, nuestros inquilinos, las aerolíneas ni los pasajeros. El sistema de megafonía fue desactivado y la Policía está investigando el incidente, añadió el comunicado de Miller.

Durante el incidente, un vuelo estaba en proceso de embarque, dijo Miller.

Como medida de precaución, se registró la aeronave. No se detectaron problemas de seguridad y el vuelo despegó sin problemas, añadió el comunicado.

Casi al mismo tiempo, a más de 3.200 kilómetros de distancia, el Aeropuerto Internacional de Kelowna informó de un incidente similar.

En una declaración compartida con CNN, el aeropuerto dijo que un tercero accedió tanto a las pantallas de visualización de información de vuelo como al sistema de megafonía.

“Estamos experimentando algunos vuelos retrasados”, se lee en el comunicado.

“Palestina libre” y cánticos propalestinos se podían escuchar en un video publicado por un pasajero en redes sociales, quien declaró a CNN: “Nadie nos informó de lo que estaba pasando, no hubo respuesta a la crisis. Todos estaban realmente confundidos”.

Varios mensajes alabando a Hamas también fueron transmitidos en una pantalla dentro del aeropuerto de Kelowna, según múltiples fotos compartidas en las redes sociales.

Los funcionarios del aeropuerto de Kelowna dijeron que se eliminaron los mensajes no autorizados y se restauraron los sistemas de visualización de vuelos, y agregaron que se estaban realizando esfuerzos para restaurar por completo el sistema de megafonía.

