Un muerto y decenas de rescatados tras tormenta que azota el oeste de Alaska mientras continúa la búsqueda de desaparecidos

Equipos de rescate en el oeste de Alaska trabajan para encontrar a residentes desaparecidos y ayudar a las más de 1.000 personas desplazadas por las feroces ráfagas de viento con fuerza de huracán de lo que una vez fue el tifón Halong, que arrasaron comunidades costeras remotas, desataron una marejada ciclónica récord y sacaron casas completamente fuera de sus cimientos.

Al menos una persona, una mujer adulta, fue encontrada muerta en la aldea de Kwigillingok este lunes, según informó la División de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Alaska en un comunicado. Las autoridades están trabajando para notificar a la familia de la mujer antes de revelar su nombre.

Dos personas seguían desaparecidas en Kwigillingok hasta este lunes, según informaron las autoridades.

Al menos 51 personas y dos perros han sido rescatados en Kwigillingok y la cercana aldea de Kipnuk desde el fin de semana, y unos 1.400 residentes más se han visto obligados a refugiarse, según informaron una agencia de salud tribal local y funcionarios estatales.

Las autoridades informaron el lunes por la noche que no había personas desaparecidas en Kipnuk, tras haber informado previamente que estaban trabajando para confirmar los informes de más personas desaparecidas.

Las aldeas escasamente pobladas se encuentran a más de 640 kilómetros al suroeste de Anchorage.

“Ambas comunidades sufrieron fuertes vientos e inundaciones durante la noche, lo que causó daños considerables, incluyendo al menos ocho casas derribadas de sus cimientos”, informaron el domingo los agentes de la policía estatal de Alaska, aunque las autoridades indicaron el lunes por la tarde que desconocen el número total de edificios o viviendas afectadas.

Las labores de búsqueda, realizadas desde el domingo hasta el lunes, contaron con la ayuda de la Guardia Nacional Aérea de Alaska, la Guardia Nacional del Ejército de Alaska y la Guardia Costera de los Estados Unidos, según la policía estatal y el Departamento de Seguridad Pública del estado.

La respuesta de la Guardia Nacional de Alaska incluía entre 60 y 80 soldados sobre el terreno hasta el lunes, y más de 200 soldados hacia el final de la semana, según el mayor general Torrence Saxe, quien dirige la Guardia Nacional del estado. Es la “mayor [respuesta] que he visto en mucho tiempo”, afirmó.

Algunas labores de búsqueda implicaron helicópteros que rescataron a personas de los techos de las viviendas mientras estaban rodeadas por varios metros de inundación, imágenes que recuerdan a las del huracán Katrina, dijo el capitán de la Guardia Costera estadounidense Christopher Culpepper.

“Si imaginamos el peor escenario posible, eso es a lo que nos enfrentamos”, manifestó.

La tormenta generó ráfagas de viento de 160 km/h o más en el oeste de Alaska el domingo, similares a las que pueden generar los huracanes de categoría 1 o 2. Las ráfagas alcanzaron los 172 km/h en Kusilvak, mientras que en la cercana bahía de Toksook se registró una ráfaga de 160 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Estos vientos también causaron peligrosas marejadas ciclónicas, que arrastraron metros de agua hacia tierra, lo que causó graves inundaciones en las zonas costeras.

El nivel del agua en Kipnuk se disparó a 4,4 metros el domingo, más de 60 centímetros por encima del nivel de inundación máxima y 45 centímetros por encima del nivel récord anterior, establecido en el año 2000.

La tormenta fue anteriormente el tifón Halong, un poderoso sistema tropical que se formó en el norte del mar de Filipinas a principios de este mes, bordeó Japón sin tocar tierra y luego cruzó el norte del océano Pacífico. Ya no era tropical al entrar en el mar de Bering este fin de semana, pero eso no disminuyó su poder.

La tormenta atravesó el norte de Alaska el domingo por la noche y se adentró en el Mar Ártico el lunes por la mañana, dejando a las comunidades la tarea de recoger los destrozos a su paso.

“Se hará todo lo posible para ayudar a los afectados por esta tormenta. La asistencia está en camino”, declaró el gobernador Mike Dunleavy el domingo en un comunicado. También anunció la ampliación de la declaración estatal de desastre para incluir las zonas afectadas por la tormenta del fin de semana. El lunes, enfatizó que habrá apoyo para los residentes tanto a corto como a largo plazo.

La declaración inicial, emitida el jueves, abordó los daños en el oeste de Alaska causados ​​por otra poderosa tormenta costera a principios de la semana que causó grandes inundaciones.

El senador Dan Sullivan de Alaska dijo que ha “estado en conversaciones frecuentes con el director interino de FEMA, David Richardson, y también en contacto con funcionarios locales, tribales y estatales, incluido el gobernador, y con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem”.

“FEMA está en contacto directo con funcionarios estatales y locales y cuenta con un equipo de gestión de incidentes que viaja a Alaska en estos momentos, con un grupo de búsqueda y rescate de FEMA preposicionado en Washington en espera.

Según FEMA, el cierre del Gobierno no está afectando la respuesta de la agencia a esta emergencia”, declaró Sullivan en un comunicado.

