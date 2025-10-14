Fuerte “nor’easter” deja al menos 3 muertos, consecuencia de una oleada de inundaciones en la Costa de Jersey

Por Dakin Andone y las meteorólogas de CNN, Linda Lam y Mary Gilbert

Las inundaciones costeras y la lluvia azotada por el viento afectaron la costa del Atlántico medio y el noreste el lunes, mientras un potente nor’easter avanza lentamente por la Costa Este de EE.UU. por tercer día consecutivo antes de comenzar a amainar lentamente durante la noche.

Al menos tres muertes han sido reportadas en los últimos días debido al impacto de la lluvia y el viento en el noreste.

La tormenta ya ha interrumpido los viajes aéreos en los principales aeropuertos del noreste, ha provocado graves inundaciones en Carolina del Sur y ha hecho que el océano invada las carreteras a lo largo de la costa del Atlántico medio durante la marea alta del lunes por la tarde.

Esta tormenta costera se llama nor’easter porque los vientos que soplan desde el noreste empujan el agua hacia la costa, haciendo que erosione las playas, se acumule el agua y cause inundaciones.

Aquí tienes lo más reciente:

Se reportan tres muertes: al menos tres muertes han sido reportadas en el noreste debido a los fuertes vientos. El domingo, una mujer de 76 años murió en Brooklyn después de ser golpeada por un panel solar que se había desprendido de una estructura de cochera y volado desde el techo, informaron funcionarios de la ciudad de Nueva York. Una avioneta se estrelló en Massachusetts el lunes, matando a dos personas e hiriendo a otra, mientras la lluvia y los fuertes vientos azotaban el área, informó Associated Press.

Inundaciones costeras peligrosas: el nivel del agua el lunes por la tarde alcanzó la etapa de inundación moderada, el segundo nivel más severo, a lo largo de porciones significativas de las costas de Nueva Jersey y Nueva York. “Inundaciones generalizadas en carreteras y caminos cerrados, daños a estructuras y evacuaciones son posibles”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional más temprano en el día. Partes de la costa de Virginia alcanzaron la etapa de inundación mayor el domingo por la tarde y docenas de otros lugares en el Atlántico medio experimentaron inundaciones moderadas.

Problemas para viajar: las lluvias y los vientos están causando más retrasos y cancelaciones en los aeropuertos del noreste. Más del 30% de los cientos de vuelos cancelados con origen o destino en EE.UU. el lunes afectaron a aeropuertos de la región, según FlightAware. Más de 7.000 vuelos se retrasaron en todo el país, según el sitio web. La tormenta causó largos retrasos y esperas en tierra el domingo en los aeropuertos Logan de Boston, John F. Kennedy de Nueva York, Reagan National de Washington, Newark Liberty y Filadelfia, informó la Administración Federal de Aviación. Miles de vuelos en todo EE. UU. también se retrasaron el domingo.

Rescates acuáticos: las autoridades en Georgetown, Carolina del Sur, rescataron a varios automovilistas atrapados la mañana del domingo por las inundaciones después de que casi 250 milímetros de lluvia cayeron allí en 24 horas desde el sábado hasta el domingo, comunicó Brandon Ellis, Director de Servicios de Emergencia del Condado de Georgetown a CNN. Nadie resultó herido. Numerosas personas en el Condado de Columbus, Carolina del Norte, también fueron rescatadas de vehículos varados en carreteras inundadas, según funcionarios locales.

Vientos castigadores: se han observado ráfagas de viento de más de 80 km/h en Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Nueva Jersey y Nueva York. Alrededor de 40.000 clientes en el Atlántico medio y el Noreste estaban sin electricidad el lunes por la tarde, según Poweroutage.us. Los vientos racheados comenzarán a disminuir durante la noche y hasta el martes.

Más de una docena de ubicaciones de medidores de ríos a lo largo de la Costa Este alcanzaron el nivel de inundación moderada durante la marea alta del lunes por la tarde. La mayoría de estas mediciones se registraron a lo largo de la costa de Nueva Jersey, donde está en vigor un estado de emergencia.

Los niveles de agua no subieron tanto como se temía inicialmente en Atlantic City, Nueva Jersey, pero el área alcanzó su punto máximo justo por debajo del nivel moderado de inundación el lunes por la tarde, lo que provocó otra ronda de inundaciones.

Los niveles de agua alcanzaron la cota menor de inundación allí el domingo por la tarde y cerraron la Ruta 40 y la Ruta 30 en ambas direcciones, dentro y fuera de la ciudad. Partes de ambas carreteras fueron cerradas nuevamente el lunes por la tarde.

La bahía de Barnegat, a lo largo de la costa de Jersey, alcanzó el nivel moderado de inundación el lunes por la tarde y llegó a un nivel que no se había visto en más de una década.

Delaware y Nueva York también estaban experimentando inundaciones costeras.

Está en vigor una evacuación voluntaria en Bowers Beach, Delaware. La Guardia Nacional de Delaware ha sido activada para ayudar con cualquier problema relacionado con la tormenta en el estado, anunció el departamento estatal de manejo de emergencias en un comunicado de prensa el domingo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el domingo por la noche el estado de emergencia en ocho condados en la parte sur del estado, ya que se espera que la advertencia de inundación costera permanezca en vigor en Long Island, la ciudad de Nueva York y el sur del condado de Westchester hasta las 8 p.m. del lunes.

La potente tormenta causó inundaciones costeras en el sureste durante el fin de semana. Partes de la autopista 12 de Carolina del Norte fueron cerradas el domingo debido al desbordamiento del océano. El Departamento de Transporte advirtió a los conductores que viajar es peligroso en los Outer Banks.

La erosión continua de la playa en los Outer Banks aumentará las preocupaciones allí. Al menos nueve casas desocupadas han colapsado en el Atlántico desde el 30 de septiembre debido a la intensa acción de las olas y la erosión de las tormentas recientes.

El puerto de Charleston en Carolina del Sur alcanzó el nivel de inundación mayor el sábado por la tarde y el viernes por la mañana, inundando calles allí.

Fuertes vientos con ráfagas de hasta 72 km/h continuarán azotando la costa mientras la tormenta avanza lentamente hacia el norte hasta el lunes. Se esperan algunas de las ráfagas más fuertes desde Nueva Jersey hasta el sur de Nueva Inglaterra.

Estas ráfagas de viento son tan fuertes como las que produce una tormenta tropical, a pesar de que este fenómeno no está clasificada como tal.

Los vientos deberían comenzar a disminuir la noche del lunes hasta el martes, a medida que la tormenta se aleje de la costa. Algunas alertas y avisos de inundaciones costeras permanecieron vigentes durante la noche.

Parte de la lluvia más intensa de la tormenta ya ha empapado las Carolinas, pero el noreste continuará viendo lluvias el lunes.

El nor’easter finalmente se alejará de la costa el martes. Una alta presión se establecerá detrás de la tormenta, resultando en clima seco y vientos en disminución.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Leigh Waldman, Amanda Musa, Caroll Alvarado, Sara Smart y Danya Gainor, de CNN.