Trump ofrece su apoyo a Milei, pero con condiciones: “Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”

La amistad es clara pero no incondicional. Así podría resumirse el mensaje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a su homólogo de Argentina, Javier Milei, en un encuentro que ellos y sus equipos sostuvieron en la Casa Blanca, días después de que Washington anunciara un “swap” por US$ 20.000 millones para ayudar a la economía argentina.

Luego de recibir a Milei en la Casa Blanca y de llamarlo “un gran líder”, Trump condicionó su respaldo a Argentina a que su par logre una victoria electoral: “Nuestra aprobación depende de quién gane la elección”.

“Si el presidente no gana, conozco a la persona contra la que competiría, creo, probablemente, esa persona es extremadamente de izquierda y tiene una filosofía que fue la que llevó a Argentina a este problema en primer lugar, así que no seríamos generosos con Argentina si eso sucede. Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, dijo Trump en una conferencia de prensa junto a Milei e integrantes de sus respectivos gabinetes.

Trump no aclaró durante la conferencia si se refería a las elecciones legislativas de mitad de mandato que tendrán lugar en Argentina el 26 de octubre o a las presidenciales de 2027 en las que Milei podría postularse para la reelección.

Pero Argentina está llegando a estos comicios legislativos en medio de tensiones políticas luego de que el peronismo, la principal fuerza opositora, obtuviera una importante victoria sobre el partido de Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas provinciales de septiembre. De este triunfo emergió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiillof, como una de las figuras políticas clave de la oposición y posible candidato presidencial que podría enfrentarse a Milei.

“Vamos a trabajar mucho con el presidente, creemos que va a ganar, debería ganar, y si gana, vamos a ser de mucha ayuda, y si no gana, no vamos a perder nuestro tiempo”, insistió Trump.

Antes de que Trump diera este mensaje, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sí aclaró en la misma conferencia de prensa que Washington podría reconsiderar su apoyo a Argentina si el partido de Milei no obtiene números positivos en los comicios legislativos del 26 de octubre, y no en 2027.

“Hay elecciones de mitad de mandato que se aproximan. Confiamos en que el partido del presidente y la coalición tendrán buenos resultados en las elecciones. Esta ayuda se basa en políticas sólidas. Volver a las políticas fracasadas haría que Estados Unidos reconsiderara su postura”, dijo Bessent.

Las declaraciones de Trump y de su secretario del Tesoro se producen luego de que la semana pasada Estados Unidos anunciara un intercambio de divisas con Argentina, una línea de crédito conocida como “swap”, para inyectar recursos a la economía del país sudamericano, afectada aún por la inflación y la falta de dólares para hacer frente a las obligaciones de su deuda.

El Gobierno de Milei ha celebrado el acuerdo, pero el condicionamiento de los altos funcionarios estadounidenses este martes ya está generando nerviosismo en los mercados de cara a las elecciones: algunas de las empresas argentinas más importantes registraron fuertes pérdidas este martes en la bolsa de Nueva York tras la reunión entre Milei y Trump y luego de iniciar el día con alzas, entre ellas la petrolera YPF (-5,79 %), la energética Pampa (-5,8 %), la transportadora de gas TGS (-6,71 %) y el Grupo Financiero Galicia (-5,98 %).

Al respecto, el vocero del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, intentó aclarar poco después del fin de la reunión que el condicionamiento de Trump se refería a 2027, y no a los comicios inminentes.

“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás”, dijo en su cuenta de X.

Milei, por su parte, agradeció a Trump por el “swap” durante su intervención en la conferencia de prensa de esta tarde.

“Quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad”, dijo.

Además, elogió a Trump por el plan de paz que impulsó entre Israel y Hamas, así como por combatir lo que describió como “la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo”.

Milei es el segundo mandatario latinoamericano que se reúne con Trump en la Casa Blanca desde que el republicano inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero. El primero fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se reunió con Trump en Washington a mediados de abril.

Acompañado de sus ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Seguridad, así como de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —su hermana—, Milei también buscó aprovechar el encuentro para ubicar a Argentina como uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina, un guiño al que respondieron tanto Trump como su equipo.

Trump dijo —sin dar más detalles— que podría ser posible un Tratado de Libre Comercio con Argentina, algo que Milei ha puesto entre sus objetivos.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló durante la conferencia de prensa de este martes que Washington ve gobiernos afines en Argentina, El Salvador, Costa Rica y potencialmente en Bolivia, donde el domingo se realizará una segunda vuelta entre Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz Pereira, dos candidatos de derecha. Independientemente de quién de ellos gane el balotaje, su triunfo representará el fin de los gobiernos del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de izquierda que gobernó Bolivia durante las últimas dos décadas.

