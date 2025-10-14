Tensión en Ecuador: 13 soldados resultan heridos en bloqueos, manifestantes dicen que el Gobierno busca reprimir protestas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Ecuador vivió este martes una nueva jornada de tensiones, en la que las Fuerzas Armadas reportaron que 13 soldados resultaron heridos durante los bloqueos en el cantón de Otavalo, provincia de Imbabura, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) dijo que el Gobierno busca reprimir las protestas en el país.

Las Fuerzas Armadas dijeron en su cuenta de X que algunos de sus uniformados fueron blanco “de ataques violentos perpetrados por grupos que utilizaron bombas molotov, petardos, machetes y cuchillos, entre otros artefactos”.

Según el mensaje, los 13 soldados lesionados fueron llevados vía aérea a hospitales de Imbabura para recibir atención.

Horas antes, la Presidencia de Ecuador dijo en Facebook que se enviaría a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en un convoy que hiciera frente a los bloqueos que se mantienen en Imbabura, uno de los puntos donde desde hace algunas semanas se realizan protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa por medidas como el aumento al precio del diésel.

La Conaie, que ha convocado a las manifestaciones, dijo por su parte que las autoridades son las que han actuado de forma violenta.

Mediante un comunicado difundido en X, aseguró que el Gobierno busca reprimir las protestas y que militares y policías han convertido comunidades “en zonas de guerra”. Por ello, la Conaie llamó a que los uniformados se retiren de Otavalo.

“El pueblo de Imbabura y Otavalo resiste con dignidad frente a un Gobierno que ha elegido la violencia en lugar del diálogo”, dijo.

CNN contactó a la Presidencia de Ecuador para pedir comentarios frente a estos señalamientos y espera respuesta.

El presidente Noboa, que en mayo comenzó su segundo mandato presidencial, dice que los bloqueos en Imbabura y otras provincias no tienen justificación y buscan impedir el desarrollo de lo que llama “el nuevo Ecuador”. A principios de este mes, declaró estado de excepción en 10 de las 24 provincias de Ecuador debido a las protestas por el precio del diésel.

