Seis muertos en nuevo ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela
Por Kit Maher, CNN
Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un nuevo ataque contra un barco que presuntamente traficaba drogas frente a las costas de Venezuela, y las seis personas que estaban a bordo murieron, informó el presidente Donald Trump este martes.
En un publicación en Truth Social, Trump afirmó que el barco estaba “afiliado a una organización designada como terrorista”, pero no dijo a cuál ni proporcionó pruebas que respaldaran su afirmación.
“(Fuentes de) inteligencia confirmaron que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”, dijo Trump. “El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres que estaban a bordo murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.
Esta es por lo menos la quinta vez que Estados Unidos anuncia un ataque de este tipo. El Pentágono anunció otro ataque similiar hace apenas unas semanas, a principios de octubre.
Trump también publicó un video no clasificado del ataque.
Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.