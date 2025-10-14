Las 5 cosas que debes saber este 14 de octubre: Medio Oriente, lluvias en México y lanzamiento de SpaceX

CNN Español

Las lluvias e inundaciones devastan México. Venezuela cierra su embajada en Noruega tras el Nobel a Machado. La solución al cierre del Gobierno de EE.UU. parece estar más lejos que nunca. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump y otros líderes mundiales firmaron un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre celebrada en Egipto tras la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Por su parte, Hamas está reafirmando el control de partes del enclave, en medio de la continua incertidumbre sobre la seguridad en el territorio si el grupo es desarmado. Trump asegura que la guerra terminó, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no lo confirma.

Las intensas lluvias e inundaciones de los últimos días en México dejaron decenas de muertos, según cifras de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mientras las autoridades intensifican las labores de ayuda para atender a los damnificados en los estados más afectados del país.

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de su embajada en Noruega, días después de que se le otorgara el premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado por “promover los derechos democráticos”. La Cancillería no hizo mención al premio y explicó que se trata de “la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior”.

La campaña agresiva del Gobierno de Trump para deportar a millones de migrantes en plazos acelerados, dejando de lado años de procedimientos y garantías legales en favor de resultados resultados rápidos, están teniendo un impacto claro: cada vez más inmigrantes eligen irse voluntariamente del país. Esta tendencia se aceleró desde principios de julio, cuando ICE empezó a oponerse a la libertad bajo fianza para cualquier persona detenida, sin importar sus circunstancias.

Las repercusiones del cierre del Gobierno de EE.UU. se están agravando: hay cientos de miles de empleados federales suspendidos, los museos Smithsonian y el Zoológico Nacional están cerrados y el sistema de control de tráfico aéreo del país está bajo presión. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de un avance ni conversaciones serias para reabrir el Gobierno. Análisis.

El planeta se enfrenta a una “nueva realidad” al alcanzar el primero de una serie de puntos de inflexión climáticos catastróficos, dice un informe. ¿Cuál es?

A. La destrucción de la capa de ozono.

B. La reducción en las temperaturas mundiales.

C. La muerte generalizada de los arrecifes de coral.

D. La propagación del sargazo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¡Cabo Verde al Mundial!

Cabo Verde llega por primera vez a un Mundial y es el segundo país con menos población (después de Islandia) en disputar una Copa del Mundo. Mira aquí cuáles son las 22 selecciones clasificadas hasta ahora a la cita de 2026.

SpaceX logra otra exitosa prueba de vuelo con el megacohete Starship

SpaceX lanzó su nave más potente y durante una hora ejecutó una serie de tareas con el prototipo Versión 2 de Starship. La compañía busca completar el vehículo que le permita a la NASA un nuevo alunizaje, estipulado para 2017.

Otorgan el Premio Nobel a economistas que explicaron el concepto de “destrucción creativa”

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el lunes el Premio Nobel de Economía por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación, incluyendo el principio clave de la destrucción creativa.

2.000

Israel liberó este lunes a casi 2.000 palestinos de sus cárceles como parte de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo que generó escenas emotivas de familias reencontrándose con sus seres queridos, algunos de los cuales habían pasado décadas tras las rejas.

“Un nuevo Medio Oriente”

—Lo dijo Donald Trump, presidente de EE.UU., tras la liberación de los últimos rehenes de Hamas como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por su país. Según Trump, es el comienzo de una armonía duradera para Israel.

Historia y pugna: los palcos exclusivos del estadio donde se jugará el mundial en México

Representantes legales de palcos y plateas del Estadio Banorte, antes conocido como el monumental Estadio Azteca, hablaron con CNN sobre la pugna que mantienen con los administradores por estos preciados lugares que se espera que sean la envidia de los aficionados del fútbol.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La Tierra se enfrenta a una “nueva realidad” tras la muerte generalizada de los arrecifes de coral, según un informe histórico elaborado por 160 científicos de todo el mundo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.