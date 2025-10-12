Más de la mitad del personal de los CDC recientemente despedido por la administración Trump ha sido reintegrado

Por Brenda Goodman y Meg Tirrell, CNN

Cientos de empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) despedidos el viernes por la noche fueron reincorporados, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, pro sus siglas en inglés).

Tras una nueva ronda de notificaciones de despido enviadas el viernes por la noche a unos 1.300 trabajadores de los CDC, aproximadamente 700 fueron reincorporados el sábado, mientras que unos 600 permanecen despedidos, según el sindicato, que representa a los trabajadores federales.

“Los empleados que recibieron notificaciones incorrectas nunca fueron separados de la agencia y se les ha notificado que no están sujetos a la reducción de personal”, declaró Andrew Nixon, director de Comunicaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés).

Entre los empleados reincorporados se encuentra personal que publica la revista insignia de la agencia, Morbidity and Mortality Weekly Report, según la Dra. Debra Houry, quien recientemente renunció como directora médica y subdirectora de Programas y Ciencia de la agencia. Houry y otros altos funcionarios de los CDC renunciaron en agosto en protesta por el despido de la recientemente confirmada directora de los CDC, la Dra. Susan Monarez.

Athalia Christie, comandante de incidentes para la respuesta al sarampión, se encontraba entre los cientos de empleados despedidos por error el viernes. El total anual de casos de sarampión en EE.UU., que asciende a 1.563 desde enero, es el más alto, con un margen significativo, desde que se declaró la erradicación del sarampión en Estados Unidos hace un cuarto de siglo.

También se reincorporó al personal del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, el Centro de Salud Global y el Centro de Infraestructura de Salud Pública, que gestiona más de US$ 3.000 millones en subvenciones a 107 Gobiernos estatales y locales para ayudar a desarrollar el personal local de salud pública, según informó el Dr. Brian Castrucci, presidente y director ejecutivo de la Fundación de Beaumont, una organización sin fines de lucro que defiende a los trabajadores de la salud pública.

El personal y los funcionarios del Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC que pudieron consultar sus correos electrónicos también recibieron avisos de que sus despidos fueron un error, según un funcionario de los CDC con conocimiento de la situación que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Los agentes del Servicio de Inteligencia Epidémica, también conocidos como “detectives de enfermedades”, suelen ser los primeros en responder a las amenazas de enfermedades cuando surgen.

“Creemos que todo el personal y todos los agentes” han regresado, dijo el funcionario.

Los empleados despedidos por error recibieron notificaciones incorrectas debido a un error de codificación en las notificaciones, según un funcionario del HHS familiarizado con las notificaciones, quien pidió no ser identificado por temor a represalias por parte de la administración Trump.

Los empleados que recibieron las notificaciones mal codificadas fueron informados sobre el problema técnico el viernes o el sábado, dijo la fuente.

El personal de la oficina de los CDC en Washington, en sus programas de Prevención de la Violencia y en la oficina del director del Centro de Lesiones, permanece separado de la agencia como parte de la última ronda de iniciativas de reducción de fuerza laboral de la administración Trump.

El presidente Donald Trump anunció el viernes por la tarde que planeaba despedir a “muchos” empleados federales en represalia por el cierre parcial del Gobierno, prometiendo centrarse en aquellos considerados afines al Partido Demócrata.

“Creemos que ellos iniciaron esto, por lo que deberían tener una orientación demócrata”, declaró Trump, culpando del cierre a los legisladores demócratas. Trump no proporcionó detalles sobre qué calificaba a los trabajadores afectados como “de orientación demócrata”.

La legalidad de despedir a empleados federales durante un cierre del Gobierno también está en duda. Poco después de que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, publicara “Las desvinculaciones han comenzado” en X el viernes, AFGE respondió: “La demanda ha sido presentada”.

Un expediente judicial en ese caso indica que más de 4.100 empleados federales se vieron afectados por los recortes en el HHS, así como en los Departamentos de Comercio, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, Seguridad Nacional y el Tesoro.

Deidre McPhillips, de CNN, contribuyó con este reporte.

