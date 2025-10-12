Las lluvias golpean a México: la cifra de víctimas sube a cuando menos 44 personas fallecidas

CNN en Español

La cifra de víctimas de las fuertes lluvias que han golpeado a México durante las últimas horas subió este domingo a 44 personas fallecidas, de acuerdo con los reportes de autoridades federales y locales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo del Gobierno federal, dijo esta tarde en un comunicado que tiene registro de 44 muertes, con base en los reportes de gobiernos estatales: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla y una en Querétaro.

Acerca de las personas desaparecidas, la CNCP dijo en su comunicado que se mantienen las labores de búsqueda, así como el apoyo correspondiente a las familias. Previamente había reportado 27 desaparecidos.

Veracruz, en la zona del Golfo de México, es uno de los estados más afectados, con fuertes inundaciones en ciudades como Poza Rica, una localidad conocida por su actividad petrolera.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su cuenta de X que este domingo visitará Puebla, Veracruz e Hidalgo, y mañana Querétaro y San Luis Potosí. “A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad sino nuestro apoyo, y a las personas que aún no encuentran a sus familiares les pido por favor que llamen al 079 (línea telefónica habilitada por la emergencia)”, dijo la mandataria.

Tanto en el Pacífico como en el Atlántico, México aún se encuentra en temporada de huracanes. Las fuertes precipitacioens que cayeron del 6 al 9 de octubre derivado de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1.800 milímetros de lluvia en los cinco estados mencionados.

