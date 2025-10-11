Tormenta del noreste amenaza con graves inundaciones y vientos dañinos en la Costa Este

Por María Gilbert, CNN

Una fuerte tormenta costera, conocida como tormenta del noreste, se está formando frente al sureste de Estados Unidos y se prevé que genere ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical, lluvias torrenciales y marejadas peligrosas en la mayor parte de la Costa Este hasta principios de la próxima semana.

La tormenta causará un fuerte impacto a medida que se fortalezca y avance hacia el norte. Provocará graves inundaciones costeras que podrían afectar carreteras y viviendas, además de erosionar las playas, junto con fuertes lluvias y vientos potencialmente dañinos. Podría convertirse en una pesadilla para los viajes aéreos en importantes centros neurálgicos como la ciudad de Washington, Nueva York y Boston, con fuertes vientos que probablemente causen retrasos y cancelaciones para el lunes.

El estado de emergencia entrará en vigor en Nueva Jersey en la noche de este sábado, antes de lo que se prevé que sea el peor impacto de la tormenta, anunció el viernes la gobernadora interina Tahesha Way.

“Insto a todos los habitantes de Nueva Jersey a que tengan precaución, estén atentos a los pronósticos y alertas meteorológicas locales, se mantengan informados sobre los protocolos de evacuación y eviten circular por carretera a menos que sea absolutamente necesario”, declaró Way en un comunicado.

La tormenta del noreste ya causó algunos impactos: el viernes aumentó aún más las mareas más altas del mes en algunas partes del sureste. Las autoridades de Charleston, Carolina del Sur, liberaron varios estacionamientos de la ciudad e instaron a los residentes de zonas bajas a mover sus vehículos, ya que el agua del océano fluía hacia tierra.

Las tormentas del noreste causan tormentas de nieve en invierno, pero pueden ocurrir en cualquier época del año y, en cambio, suelen traer fuertes lluvias. El cambio climático está intensificando las más fuertes.

Este fin de semana, a partir del sábado, podrían caer hasta 15 cm de lluvia cerca de la costa de Carolina del Norte, junto con ráfagas de viento de hasta 72 km/h. La tormenta también contribuirá a la continua erosión de las playas en los Outer Banks del estado, donde al menos nueve viviendas desocupadas se han derrumbado en el Atlántico desde el 30 de septiembre debido al intenso oleaje y la erosión de las recientes tormentas.

Este clima disruptivo llegará más al norte el domingo y el lunes, con posibles lluvias de algunos centímetros en el resto de la costa del Atlántico medio y hacia el sur de Nueva Inglaterra. Cualquier zona afectada por múltiples lluvias torrenciales podría sufrir inundaciones repentinas localizadas.

Esta lluvia estará acompañada de fuertes vientos, con posibles ráfagas prolongadas de 64 a 80 km/h. Los vientos alcanzarán su máximo a finales del sábado y principios del domingo en gran parte del sureste y zonas de la costa del Atlántico medio. Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra sentirán algunas de las ráfagas más fuertes, de hasta 96 km/h, entre el domingo y el lunes. Estas ráfagas de viento son tan fuertes como las de una tormenta tropical, a pesar de que este sistema no lo es.

Es posible que se produzcan cortes de electricidad a medida que estos fuertes vientos azoten las zonas costeras. Vientos menos potentes, pero aún perceptibles, también deberían extenderse tierra adentro, hacia zonas más pobladas.

También se producirá una importante inundación costera desde los Outer Banks hasta el noreste, con mareas este fin de semana apenas por debajo de sus niveles más altos del mes. La combinación de lluvias torrenciales y fuertes vientos que empujan el agua hacia la costa será potente: se espera que decenas de zonas costeras, desde Carolina del Norte hasta Nueva York, alcancen niveles de inundación de moderados a graves debido a este nordeste.

En Delaware y Nueva Jersey, especialmente en la zona sur del estado, las inundaciones costeras podrían agravarse lo suficiente como para impedir el paso de algunas carreteras y provocar la inundación de algunas estructuras, según el Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, Nueva Jersey.

El nivel del agua podría superar los 2,4 metros en Atlantic City, Nueva Jersey —el nivel más alto desde Sandy en 2012— y alcanzar la fase de inundación grave el domingo por la tarde. Esto es suficiente para provocar inundaciones generalizadas en las carreteras de la zona, y algunos barrios podrían quedar aislados debido al agua, según la NOAA.

El nordeste también provocará mares turbulentos y generará oleaje fuerte que hará que nadar sea peligroso en cientos de kilómetros de costa. Después de que la tormenta se aleje de la costa entre el lunes y el martes, el este podría disfrutar de un breve respiro del clima sombrío. Posteriormente, se espera que llegue otra ola de calor inusual para finales de la próxima semana.

