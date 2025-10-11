Trump afirma que el Gobierno tiene los fondos para pagar a los militares la semana próxima

Por Veronica Stracqualursi, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este sábado que identificaron “fondos” para pagar a los militares el 15 de octubre, mientras el cierre del Gobierno entra en su tercera semana.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que ordenará al “secretario de Guerra, Pete Hegseth, que utilice todos los fondos disponibles para que nuestros militares reciban su salario el 15 de octubre”.

“Hemos identificado fondos para ello, y el secretario Hegseth los utilizará para PAGAR A NUESTROS MILITARES”, escribió.

Según un portavoz de la Oficina de Gestión y Presupuesto, los fondos para el pago provendrán del dinero de investigación y desarrollo del Pentágono que está disponible durante dos años.

En el contexto de que los militares corrían el riesgo de no recibir sus cheques de pago por primera vez, los líderes republicanos del Congreso rechazaron la idea de votar un proyecto de ley independiente sobre el salario militar, lo que representa la medida más drástica hasta la fecha para intentar obligar a los demócratas a poner fin al cierre del Gobierno.

Trump había prometido previamente que los militares seguirían recibiendo su salario a pesar del cierre gubernamental.

“Les pagaremos a nuestros militares hasta el último centavo. No se preocupen”, declaró Trump en un evento de la Marina en Norfolk, Virginia, el fin de semana pasado.

En los niveles más altos del liderazgo, los republicanos se han sorprendido por el continuo rechazo de los demócratas a un proyecto de ley que extendería los niveles de financiamiento de la era Biden y su postura firme respecto a los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero tanto en público como en privado, legisladores republicanos de ambas cámaras han expresado su creencia de que el público finalmente apoyará su argumento —a pesar de que algunas primeras encuestas favorecen a los demócratas— y están preparados para dejar que el cierre del Gobierno continúe hasta que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ceda.

“Creemos que estamos ganando este argumento”, dijo un operador de campaña republicano, resumiendo la posición general del partido.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.