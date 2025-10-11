Las advertencias de Obama sobre el declive de la democracia parecen dirigirse cada vez más a Estados Unidos

Por Kevin Liptak, CNN

Hablando recientemente con activistas por la democracia de Hungría y Polonia, el ex presidente de EE.UU. Barack Obama advirtió sobre la “creciente ola de autoritarismo que recorre el mundo”, incluso en países que antes se creían insensibles a la erosión de las libertades.

“Estamos viendo cómo los políticos atacan a la sociedad civil, socavan la libertad de prensa y utilizan el sistema judicial como arma”, continuó Obama. “Y nadie se salva. Incluso países que se creían inmunes a los ataques generalizados a la democracia ahora comprenden que todos formamos parte de una misma lucha”.

Obama no mencionó a su sucesor por su nombre. Sin embargo, ha adoptado una postura abierta contra el presidente Donald Trump en varias apariciones públicas este año, intensificando sus críticas al segundo mandato de Trump y expresando su preocupación por el estado de la política estadounidense.

Los panelistas con los que Obama habló en un evento el mes pasado participaron previamente en el programa de jóvenes líderes de la Fundación Obama.

Se trataba de Sándor Léderer, cofundador de un organismo de vigilancia anticorrupción en Hungría; Stefania Kapronczay, quien hasta hace poco fue codirectora de la Unión Húngara de Libertades Civiles; y Zuzanna Rudzinska-Bluszcz, quien fue viceministra de Justicia de Polonia entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

“Estoy cada vez más preocupado por la creciente ola de autoritarismo que recorre el mundo”, manifestó Obama en un video de presentación de la conversación, que tuvo lugar en Londres.

Los comentarios fueron un reproche velado, aunque claro, no solo a la actual administración estadounidense, sino también a algunos de los líderes con los que Trump se ha alineado desde que asumió el cargo.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es un defensor de lo que él llama “democracia iliberal” y a menudo se le atribuye la inspiración del plan de Gobierno de Trump. Orbán se ha convertido en un favorito de los conservadores MAGA, y el presidente lo ha elogiado como un “gran líder” y un “hombre muy fuerte”.

Mientras tanto, en Polonia, un partido político aliado con el partido populista de derecha Ley y Justicia ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales del país en junio, un revés político que podría torpedear los esfuerzos del Gobierno centrista por acabar con el legado de autoritarismo en el país.

Trump ha intentado desplegar activos militares en ciudades lideradas por demócratas contra los deseos de sus líderes, ha instado al Departamento de Justicia a presentar acusaciones contra sus rivales políticos y ha criticado a los jueces que intentan bloquear sus acciones.

Obama no mencionó ninguno de esos ejemplos específicamente. Pero señaló las promesas —vacías, en su opinión— de los políticos de “volver a la normalidad”, que se ajustaban estrechamente al mensaje de Trump de “Make America Great Again”.

Al mismo tiempo, el expresidente reconoció que las burocracias escleróticas y los políticos insensibles habían, en muchos sentidos, dado paso a una ola populista global.

“En Estados Unidos, por ejemplo, será necesario modificar las leyes para que se puedan tomar medidas con mayor eficacia y rapidez para responder a los problemas de forma legal”, dijo Obama durante su intervención. “Creo que lo que hemos visto es que cuando la gente se siente frustrada, está dispuesta a tomar cualquier medida, incluso si es ilegal, porque al menos existe la sensación de que algo está sucediendo. Creo que eso es algo que todos debemos interiorizar en este momento”.

Reconoció que los políticos centristas, en muchos casos, habían perdido el pulso de los votantes y habían permitido que parte de la ira populista se afianzara.

“Un gran desafío es que los propios Gobiernos, ya sean de centroderecha o de centroizquierda, estaban perdiendo el contacto con la gente y no estaban cumpliendo con algunas de sus esperanzas y sueños fundamentales, por lo que uno se frustra con el Gobierno, y punto”, subrayó. “Eso, obviamente, abre la puerta al populismo de derecha, al sentimiento antiinmigrante, a la ira y a las quejas”.

Dijo que las brechas de riqueza y las complejas economías modernas han hecho que la gente se sienta “como si no tuviera control, y que sus políticos a menudo no controlan todas las diferentes fuerzas existentes”. Y añadió que las redes sociales son “muy eficaces para generar miedo o enojo en la gente hacia quienes no están de acuerdo con ellos”.

“Aún no hemos descubierto cuáles son las nuevas formas de participación que pueden involucrar a las personas y hacerlas sentir empoderadas para que, cuando actúen, eso marque una diferencia para ellas y sus familias”, indicó.

Y sugirió que los autoritarios operan “simplemente rompiendo cosas” en lugar de construir nuevas alternativas a los sistemas que critican.

“Pueden derribar cosas, eliminar restricciones a sus acciones y empoderarse en un grupo pequeño”, manifestó. “En cuanto a poder resolver algunos de los grandes problemas en torno a la salud o la educación, no tanto, porque eso requiere crear nuevas estructuras. No se trata solo de sacar tajada, tomar una parte de lo que se hace y asegurar que tus amigos sean recompensados ​​y tus enemigos castigados”.

