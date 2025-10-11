18 personas muertas o desaparecidas tras una explosión en una planta militar en Tennessee, dicen las autoridades

Por Nicquel Terry Ellis, Jason Morris, Caroll Alvarado y Chris Youd, CNN

Dieciocho personas murieron o están desaparecidas después de una explosión masiva que destruyó un edificio en una fábrica de explosivos en Tennessee este viernes, según informaron las autoridades, una “detonación masiva” tan significativa que sacudió casas a kilómetros de distancia.

La explosión ocurrida en la madrugada en Accurate Energetic Systems, que fabrica explosivos militares y para demoliciones, dejó escombros carbonizados y vehículos destrozados en una amplia área. La explosión se sintió hasta a 24 kilómetros de distancia y esparció escombros a más de un kilómetros cuadrado.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, dijo que hay víctimas mortales, pero no quiso declarar aún un número de muertos.

“Siempre espero lo mejor”, dijo Davis. “¿Existe la posibilidad de que alguien esté herido en algún lugar, o alguien de quien no sepamos? Sí.”

Las autoridades informaron previamente sobre 19 desaparecidos, pero posteriormente aclararon que una persona que inicialmente se creía que estaba en la planta fue localizada en su domicilio.

Los investigadores están trabajando para confirmar quién se encontraba en las instalaciones el viernes por la mañana y notificando a las familias de las víctimas, según un comunicado conjunto de las autoridades de los condados de Hickman y Humphreys.

“Acompañamos con el corazón a las familias que aún esperan noticias esta noche. Estamos haciendo todo lo posible para brindarles información y apoyo”, decía el comunicado.

Hasta el viernes por la noche, las autoridades todavía estaban trabajando para contactar a algunos de los familiares de los empleados que se creía que estaban dentro del edificio en el momento de la explosión, comentó una fuente policial a CNN.

Como parte del esfuerzo continuo para determinar qué empleados de la compañía podrían haber estado entre las víctimas, la fuente indicó que las autoridades también están analizando los registros de las torres de telefonía celular cercanas.

El sofisticado proceso consiste en comparar los números de teléfono celular de los empleados con los registros de las torres de telefonía locales para determinar la ubicación geográfica de un dispositivo en el momento de la explosión.

Davis describió las secuelas de la explosión como “la escena más devastadora que he visto en mi carrera”.

“Es un infierno”, dijo Davis a los periodistas el viernes por la noche. “Es un infierno para nosotros. Es un infierno para todos los involucraIdos.”

Indicó que los trabajo en el lugar de la explosión continuarían durante la noche.

“Estamos trabajando por nuestra gente y queremos cuidar a nuestras familias”, manifestó Davis, visiblemente emocionado. “Entiendo que algunas familias se enojen. Entiendo que algunas personas se alteren… Estamos haciendo lo mejor que podemos para ocuparnos de esto”.

Davis afirmó que investigadores de varias agencias han estado ayudando en la respuesta, pero aún no han determinado la causa de la explosión. El FBI está colaborando.

“¿Veo una explicación a corto plazo? No. ¿Veo que estaremos aquí durante muchos días? Sí, lo veo”, dijo.

Las familias de las víctimas seguían siendo notificadas, dijo Davis, señalando que las personas estaban pasando por una “montaña rusa de emociones” mientras los primeros trabajadores continuaban buscando en el área. La tragedia afectó a comunidades muy unidas.

“Puedo decirte ahora mismo que hay tres familias involucradas en esto con las que tengo una relación muy cercana”, dijo Davis. “Cuando tienes condados pequeños como este, nos conocemos, nos comunicamos, nos queremos”.

La detonación sacudió casas cercanas y provocó detonaciones menores, de acuerdo con funcionarios locales.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 7:45 a.m., hora local, fue calificado como una “explosión devastadora”, pero los equipos de emergencia lograron asegurar la zona a finales de la mañana, indicó Davis.

“En este momento, varias personas no han sido localizadas”, agregó Davis. “Podemos confirmar que algunas han fallecido”.

Tres personas con heridas leves fueron atendidas en instalaciones médicas de TriStar en Dickson, informó Casey Stapp, portavoz de TriStar Health. Dos de ellas fueron dadas de alta y una permanece en la sala de emergencias.

En una declaración este viernes, Accurate Energetic Systems calificó la explosión en sus instalaciones como un “trágico accidente”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad afectados por este incidente”, dijo la compañía en Facebook. “Extendemos nuestra gratitud a todo el personal de emergencias que continúa trabajando incansablemente en condiciones difíciles”.

La compañía, que se especializa en la fabricación de explosivos militares, está ubicada aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, Tennessee, en la línea del condado de Hickman y Humphreys, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Humphreys a CNN.

La página de Facebook de la empresa dice que fabrica “diversas composiciones altamente explosivas y productos especiales para el Departamento de Defensa de EE.UU. y los mercados industriales de EE.UU.”.

El mes pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó a Accurate Energetic Systems un contrato por casi 120 millones de dólares “para la adquisición de TNT”.

El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, indicó que la instalación cuenta con unos 80 empleados, aunque no está claro cuántos se encontraban en el edificio al momento de la explosión. Bates señaló que uno de los edificios fue completamente destruido.

“Es realmente devastador ver esto”, expresó Bates.

“Será una investigación que probablemente llevará varios días”, agregó el alcalde. “Esta instalación fabrica no solo explosivos militares, sino también explosivos para demoliciones en trabajos de carreteras y otros usos”.

Numerosas fuerzas del orden de todo Tennessee se han desplegado para colaborar en la investigación, incluyendo agentes federales y la Unidad de Operaciones Especiales de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, según informó a CNN una fuente cercana. Las autoridades confirmaron que más de 300 efectivos de emergencia acudieron al lugar el viernes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están liderando la investigación.

Los trabajos de recuperación e investigación continuarán durante el fin de semana y se espera que el Equipo de Respuesta Nacional de la ATF llegue este sábado para procesar la escena, informó un comunicado de los funcionarios.

La zona relativamente remota suele estar patrullada por departamentos policiales más pequeños, dijo la fuente, lo que ha llevado a otras agencias a ofrecer recursos de apoyo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman pide a todos que eviten el área mientras los servicios de emergencia hacen su trabajo.

El senador estatal de Tennessee, Kerry Roberts, dijo a CNN que la instalación se encuentra en un campus de 1.300 acres (526 hectáreas) y es un empleador muy apreciado en la comunidad.

Roberts comentó que es común ver a empleados en eventos comunitarios y personas usando gorras con el nombre de la empresa.

Es una empresa muy valorada en la zona”, afirmó Roberts. “Esto tendrá un impacto devastador en muchas familias… es desgarrador”.

Los residentes que viven cerca de las instalaciones afirman haber sentido el impacto de la explosión.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, declaró Gentry Stover a The Associated Press por teléfono. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso”.

Cody Warren, residente de Lobelville, a 34 kilómetros de la instalación, dijo que el sonido de la explosión lo despertó y pensó que un rayo había caído en su casa.

La planta sufrió otra explosión que mató a un trabajador hace una década, según informes de los medios, y datos federales muestran que había enfrentado multas relacionadas con prácticas de seguridad laboral.

En abril de 2014, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas durante un accidente explosivo en la planta, de acuerdo con WSMV, afiliada de CNN. La explosión, ocurrida en la parte trasera de un edificio que almacenaba munición para escopetas, causó daños cuantiosos.

En ese momento, las autoridades informaron que varias empresas operaban en la propiedad de Accurate Energetic Systems, pero la detonación ocurrió en una zona operada por Rio Ammunition.

Años más tarde, los registros de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional muestran que Accurate Energetic Systems fue multado con US$ 7.200 después de que una inspección de 2019 encontrara violaciones a las normas que involucraban el uso de equipo de protección personal, exposición de los empleados a contaminantes y capacitación de los empleados sobre riesgos de seguridad, entre otras violaciones.

Los registros indican que la empresa impugnó las infracciones y finalmente llegó a un acuerdo formal. No se dispuso de más detalles sobre la inspección ni sus conclusiones de inmediato, y no está claro si la planta se ha sometido a revisiones de salud o seguridad más recientes.

Durante los últimos nueve años, Accurate Energetic Systems presentó informes anuales de lesiones a la OSHA, que muestran un total de 46 accidentes laborales, pero ninguna muerte relacionada con el trabajo desde 2016, el primer año con datos disponibles.

En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la empresa reportó cinco lesiones y una enfermedad.

En 2021, un exempleado demandó a la compañía alegando un despido indebido tras ser culpado de un incendio ocurrido en las instalaciones el año anterior. La empresa refutó esta afirmación y la demanda fue retirada tras una mediación.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Josh Campbell de CNN contribuyó a este informe.