“El daño es irreparable”: los CDC enfrentan otra ronda de drásticos recortes de personal

Por Brenda Goodman, CNN

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sufrieron otra ronda de drásticos recortes de personal la noche del viernes, con epidemiólogos, especialistas previsores de brotes y oficinas de políticas y datos entre los afectados, según cuatro fuentes con conocimiento de los despidos.

“La administración no quería que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidieron. No les gustaba que los grupos de políticas de los CDC no aprobaran sin cuestionar sus ideas no científicas, así que los despidieron”, dijo un funcionario de la agencia que pidió no ser identificado por temor a perder su empleo.

La nueva ronda de despidos ocurre un mes después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., pidiera “sangre nueva” en la agencia.

“Es imperativo que eliminemos a los funcionarios con conflictos de interés, juicios catastróficamente erróneos y agendas políticas”, dijo Kennedy en su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado en septiembre. “Necesitamos ciencia imparcial, libre de política, transparente y basada en la evidencia en interés público. Esos son los principios rectores detrás de los cambios en los CDC, y eso es lo que pueden esperar en toda nuestra agencia durante los próximos tres años”.

Los avisos se enviaron por correo electrónico poco después de las 9 p.m. de un fin de semana festivo, siguiendo un patrón favorecido por el Gobierno Trump de realizar despidos de empleados federales fuera del horario laboral normal. Los empleados afectados dijeron que la medida fue especialmente cruel durante un cierre del Gobierno, lo que dificultó aún más obtener información sobre la indemnización, ya que muchos empleados federales no estaban en sus oficinas ni podían responder correos electrónicos.

El presidente Donald Trump dijo la tarde del viernes que planea despedir a “muchos” empleados federales en represalia por el cierre del Gobierno, prometiendo enfocarse en aquellos considerados alineados con el Partido Demócrata.

“Creemos que ellos comenzaron esto, así que deben estar orientados hacia los demócratas”, dijo Trump, culpando a los legisladores demócratas por el cierre del Gobierno. Trump no dio detalles sobre qué calificaba a los empleados afectados como “orientados hacia los demócratas”.

Un documento judicial en ese caso indica que más de 4.100 empleados federales se vieron afectados por los recortes, entre 1.100 y 1.200 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Hasta la tarde del viernes, también se habían enviado avisos de RIF (reducciones de personal) a empleados de los departamentos de Comercio, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, Seguridad Nacional y Tesoro, según portavoces de los departamentos, representantes sindicales y fuentes directamente afectadas.

La legalidad de despedir empleados federales durante un cierre del Gobierno también está en discusión. Poco después de que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, publicara en X el viernes: “Los RIF han comenzado”, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, el sindicato que representa a los empleados federales, respondió: “La demanda ha sido presentada”.

Las cifras exactas de recortes en los CDC aún se están evaluando. La Dra. Debra Houry, quien recientemente renunció como directora científica y subdirectora de programas y ciencia de la agencia, dijo que en enero los CDC tenían 13.674 empleados. Antes de los recortes del viernes, había 11.400. Con unos 1.100 recortes proyectados, quedarán alrededor de 10.300, señaló.

El Servicio de Inteligencia Epidemiológica (EIS, por sus siglas en inglés) de los CDC, que capacita a los reconocidos “detectives de enfermedades” de la agencia, perdió al menos a 30 miembros de su personal que coordinan el programa y a 40 oficiales de EIS que estaban en su segundo año de formación, según un segundo funcionario de la agencia que pidió no ser identificado por temor a represalias. El EIS se había salvado en una ronda anterior de recortes realizada en abril.

Los despidos se producen mientras el país se dirige a la temporada invernal de virus respiratorios, una época en la que infecciones como el virus respiratorio sincitial (VRS), la influenza y el covid-19 provocan un aumento de hospitalizaciones y muertes. Los recortes significan que habrá menos expertos monitoreando la gravedad de la temporada y qué ciudades y estados son los más afectados.

“El daño es irreparable”, dijo Daskalakis. “Debilitar a los CDC, incluso como una táctica para crear presión política para poner fin al cierre del Gobierno, significa que Estados Unidos está aún menos preparado para brotes y amenazas de enfermedades infecciosas”.

Todo el personal del informe semanal Informe semanal sobre morbilidad y mortalidad de la agencia, una revista conocida como MMWR que ha publicado datos de vigilancia sobre la salud nacional durante más de un siglo, también fue despedido, según Houry.

“No es radicalmente transparente si la agencia no puede comunicarse. Recortar cosas como el MMWR impedirá que los científicos comuniquen sobre temas clínicos y científicos urgentes”, dijo Houry.

También hubo recortes de personal de apoyo, incluyendo personas que organizan viajes y seguridad para los científicos de los CDC que trabajan en brotes internacionales. La Oficina de Seguridad y Gestión de Activos de la agencia también se vio afectada, a pesar de que su personal recibió recientemente elogios por evitar que un hombre armado accediera al campus durante un tiroteo en agosto en el que murió un agente de Policía del condado de DeKalb, David Rose, y dejó varios edificios del campus con cientos de agujeros de bala.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.