EE.UU. anuncia que permitirá que Qatar construya una base de la Fuerza Aérea en Idaho

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el viernes que EE.UU. permitirá a Qatar construir una base de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho. Esta base albergará a aviones de combate F-15 y a pilotos qataríes que entrenarán junto a las tropas estadounidenses.

“El lugar albergará un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad”, declaró Hegseth durante una reunión con su homólogo qatarí, Saoud bin Abdulrahman al-Thani, en el Pentágono. “Es solo otro ejemplo de nuestra colaboración. Y espero que sepa, Su Excelencia, que puede contar con nosotros”.

El anuncio del acuerdo se produce pocas semanas después de que Trump firmara un decreto para que EE.UU. garantice la seguridad de Qatar, un compromiso significativo con un aliado árabe no perteneciente a la OTAN. Israel bombardeó Qatar varios días antes como parte de una operación contra funcionarios de Hamas residentes en Doha. Sin embargo, fuentes informaron a CNN que el plan para construir la instalación qatarí lleva varios años gestándose, incluso desde el Gobierno anterior.

Un funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo con Qatar es rutinario y algo que la Fuerza Aérea ha hecho durante décadas con otros países socios, como Alemania y Singapur.

Más tarde el viernes, Hegseth escribió en una publicación en X: “El ejército estadounidense mantiene una larga colaboración con Qatar, incluida la cooperación anunciada hoy con los aviones F-15QA”, subrayando que no habrá una base qatarí en Estados Unidos.

Sin embargo, una aliada cercana de Donald Trump, la activista de extrema derecha Laura Loomer, ha publicado en X más de una docena de veces desde que se anunció el acuerdo, al que calificó de “indignante”, “abominación” y “traición”.

Hegseth elogió a Qatar por su “papel sustancial” en las conversaciones de paz que condujeron a un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas, así como por el apoyo del país del golfo cuando Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares iraníes en junio. Qatar también alberga la mayor base militar estadounidense de la región, Al-Udeid.

La instalación de Qatar, en particular, lleva varios años en construcción. Un anuncio de 2022 de la Base Aérea Mountain Home, publicado durante la presidencia de Joe Biden, proporcionó los resultados de una evaluación ambiental que analizaba los posibles impactos asociados con el asentamiento en la base de un escuadrón de F-15QA de la Fuerza Aérea del Emirato de Qatar, liderado por Estados Unidos.

El asentamiento consiste en instalaciones para las operaciones del escuadrón de entrenamiento, según el funcionario estadounidense, que proporcionan espacio para que los pilotos se entrenen, informen, programen sus vuelos y más. Los países que envían pilotos como parte de este programa proporcionan fondos a Estados Unidos a través de ventas militares al extranjero para construir las instalaciones, añadió el funcionario, y el ejército contrata mano de obra comunitaria en las cercanías de las bases para su construcción.

El informe final de impacto ambiental, publicado en 2022, establecía que se destinaba a “la instalación de 12 aeronaves F-15QA de la Fuerza Aérea de Qatar (QEAF) asignadas permanentemente y su equipo asociado, el uso del aeródromo de la Base Aérea Mountain Home, el espacio aéreo de uso especial y las rutas de entrenamiento militar para entrenamiento, el uso de contramedidas defensivas y municiones, aproximadamente 300 efectivos adicionales de la QEAF y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la construcción y modificación de las instalaciones e infraestructura necesarias para apoyar la instalación”.

El informe indicaba que se esperaba que la instalación y las operaciones comenzaran a principios del año fiscal 2024, con un plazo inicial de 10 años y la opción de extenderlo si fuera necesario.

“Asimismo, celebramos hoy la firma de la carta de aceptación para el establecimiento de una instalación de la Fuerza Aérea del Emir de Qatar en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho”, declaró Al Thani. “Este paso fortalece la interoperabilidad, mejora la preparación conjunta y promueve nuestros objetivos de defensa compartidos. Señor Secretario, juntos continuaremos profundizando esta alianza estratégica en pos de una paz duradera y una seguridad compartida”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

