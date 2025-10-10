Miles de palestinos regresan a sus hogares en el norte de Gaza para encontrar destrucción y angustia

Por Ivana Kottasová, Mohammad al-Sawalhi, CNN

Miles de palestinos iniciaron la larga y polvorienta caminata desde el sur de Gaza hacia la Ciudad de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego en el enclave el viernes. Encontraron su ciudad en ruinas, pero sintieron alivio al regresar a casa.

Prácticamente toda la población del norte de Gaza había sido desplazada desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Israel en el enclave, y la zona ha quedado reducida a escombros en los últimos dos años.

Imágenes aéreas muestran vastas extensiones de tierra con solo ruinas. No hay infraestructuras, ni electricidad, ni agua corriente.

Sin embargo, para muchos de los que emprendieron el viaje el viernes, regresar no es una cuestión de duda.

“Rezo para que Dios alivie nuestro dolor y angustia, y que la gente regrese a sus hogares. Incluso si las casas son destruidas, regresaremos, si Dios quiere”, dijo Ahmad Abu Watfa.

Abu Watfa habló con CNN de regreso a su casa en Sheikh Radwan, en la Ciudad de Gaza. Dijo que sentía una alegría inmensa, aunque sabía que probablemente no le espera nada que pueda llamar hogar.

“No hay sentimiento más hermoso que este: el sentimiento de la gente que regresa del sur al norte”, dijo.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que se permitió a la gente desplazarse del sur al norte a través de la calle costera Al-Rashid y la carretera Saladino en el centro del territorio Gaza.

Para muchos residentes del norte de Gaza, el viernes marcó la segunda vez que intentaron regresar a casa.

Si bien Israel obligó a la mayoría de los residentes del norte de Gaza a abandonar la zona al principio de la guerra, permitió brevemente el regreso de la gente a algunas zonas durante el último alto el fuego en enero.

Pero ese regreso a casa duró poco para la mayoría, ya que Israel ordenó una vez más la evacuación completa de la Ciudad de Gaza a principios de septiembre, antes de una invasión terrestre.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a CNN en ese momento que 640.000 personas habían abandonado la ciudad tras la orden de evacuación. Esa cifra representaba aproximadamente el 90 % de la población de la Ciudad de Gaza antes de la guerra, aunque no fue posible verificar esa estimación.

La situación en la Ciudad de Gaza era crítica incluso antes de la ofensiva terrestre, sin hospitales en pleno funcionamiento y con pocos lugares de refugio.

El viernes, los equipos médicos del hospital Al Rantisi de la Ciudad de Gaza regresaron al centro y lo encontraron completamente destruido. El viceministro de salud de Gaza, Dr. Yousef Abu Al Rish, compartió con CNN un video del lugar que mostraba ruinas y equipo médico quemado y destruido.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas, indicó que la hambruna se apoderó de la Ciudad de Gaza en agosto y desde entonces se ha extendido al resto del enclave.

A medida que la gente comenzaba a regresar al norte, les aguardaban descubrimientos desalentadores. Imágenes de la ciudad muestran muchos edificios de varias plantas completamente arrasados ​​y otros destrozados por las explosiones. Toda la zona parece estar cubierta de polvo gris, prácticamente sin ningún otro color visible.

Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Al-Shifa en el norte, declaró a CNN que el viernes se recuperaron los cuerpos de al menos 33 palestinos de la Ciudad de Gaza, tras la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas de la ciudad.

Añadió que fue imposible identificar algunos de los cuerpos, por lo que fueron enviados al hospital donde equipos forenses pudieron examinarlos.

Majdi Fuad Mohammad Al-Khour se encontraba entre los escombros de lo que solía ser su casa en Tal el-Hawa cuando habló con CNN.

Comentó que dos de sus hijos —un niño y una niña— murieron en la guerra. Su casa quedó destruida y casi todo lo que poseía desapareció.

“Cuarenta años de trabajo para construir esta casa”, dijo. “Tengo 70 años. Desde los 10, trabajé hasta que pude casarme, construir esta casa y tener hijos. Ahora no puedo trabajar y mi salud no me lo permite. ¿Adónde debo ir? Mi salud ya no es la misma que cuando era joven. Soy viejo y estoy enfermo, y no puedo trabajar. Mi esposa también está enferma y no puede ver con sus ojos”.

El ejército israelí anunció el viernes que un alto el fuego ya estaba en vigor en Gaza, con las fuerzas retirándose de acuerdo con el plan aprobado por el Gobierno de Israel.

En virtud del acuerdo de alto el fuego, el viernes comenzó un plazo de 72 horas para la liberación de los rehenes retenidos por Hamas. Cerca de 2.000 prisioneros y detenidos palestinos en Israel también serán liberados como parte del acuerdo.

Sair Hikmat Subh, de Beit Lahiya, un pueblo al norte de la Ciudad de Gaza, dijo que estaba “cansado y harto”, pero que esperaba regresar pronto a casa.

Subh habló con CNN mientras desmantelaba y recogía su tienda de campaña cerca de la calle Al-Rashid, antes de su viaje al norte.

“Estamos contentos de que se haya retirado el bloqueo. Alabado sea Dios por la seguridad de todos. ¡Claro que estoy contento!”, declaró a CNN.

Sin embargo, afirmó que esa experiencia le enseñó a ser cauteloso.

“He desmantelado muchas tiendas de campaña y dejado muchas atrás. Me he visto obligado a desplazarme casi 20 veces”, afirmó.

Probablemente Subh tenía razón al ser cauteloso. El portavoz de las FDI declaró el viernes que soldados israelíes seguirían presentes en varias zonas de Gaza, incluyendo Beit Hanoun, Beit Lahia y Shuja’iyya, y advirtió a la población que las evitara.

“Acercarse a las zonas donde están estacionadas las fuerzas es extremadamente peligroso”, declaró el portavoz.

