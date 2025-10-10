México vs. Colombia, un amistoso con tintes de Mundial

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Dentro de la ventana internacional de partidos de la FIFA, entre clasificaciones y amistosos, el duelo entre México y Colombia aparece como un gran animador.

Ambas selecciones se enfrentan en Arlington, Texas, este sábado 11 de octubre en lo que puede ser o no un duelo mundialista.

Si bien históricamente el seleccionado mexicano tiene una cifra positiva en todos sus enfrentamientos ante los colombianos, las últimas dos décadas han sido de claro dominio cafetero.

Colombia necesita extender esa“paternidad” deportiva para seguir escalando en el ranking FIFA.

¿Cómo podrían enfrentarse el próximo año durante la máxima cita del balompié?

México y Colombia nunca se han enfrentado en un Mundial de fútbol de la FIFA y el 2026 podría darse este choque de dos conjuntos, que por cercanía y rivalidad, tienen un rico historial.

El duelo puede ser tan pronto como en la primera ronda del torneo, si se llegan a dar las condiciones en el sorteo.

El Tri es una de las naciones sede, junto a Estados Unidos y Canadá, lo que lo convierte en cabeza de grupo al igual que los otros anfitriones.

En el sorteo del Mundial, a realizarse el 5 de diciembre en Washington D.C., el equipo colombiano, que en este momento estaría en el bombo dos por estar en el puesto 13 del ranking FIFA y pertenece a otra confederación (CONMEBOL), tendría esa posibilidad de chocar contra los mexicanos.

Colombia, sin embargo, podría ser cabeza de serie en el Mundial, si varias de las selecciones que le superan en el escalafón de la FIFA no se clasifican o caen estrepitosamente, lo que evitaría un eventual choque contra los mexicanos en la primera fase.

Son doce cabezas de grupo y quedan nueve disponibles correspondientes al ranking FIFA. De esos nueve cupos Argentina, Brasil y Marruecos, de momento tienen ese puesto para encabezar los grupos.

Ya cuando se conozca el sorteo del Mundial sabremos que sucederá con el camino de ambos y se han de cruzar por primera vez en este escenario.

España 1875.37 pts. Francia 1870.92 pts. Argentina 1870.32 pts. (Clasificada) Inglaterra 1820.44 pts. Portugal 1779.55 pts. Brasil 1761.6 pts. (Clasificada) Países Bajos 1754.17 pts. Bélgica 1739.54 pts. Croacia 1714.2 pts. Italia 1710.06 pts. Marruecos 1706.27 pts. (Clasificada) Alemania 1704.27 pts. Colombia 1692.1 pts.

Han sido un total de 28 partidos en los que las selecciones de fútbol de mayores de México y Colombia se han enfrentado a lo largo de la historia. México ha sumado 10 victorias, Colombia 9 y han empatado en 9 ocasiones.

En los últimos 20 años la balanza se ha inclinado del lado del equipo cafetero. En 7 partidos, Colombia ha conocido la victoria en 5 oportunidades, México en 1 y han repartido honores en una ocasión.

En Estados Unidos, donde el seleccionado mexicano prácticamente juega de local, ha sido el equipo colombiano el que ha impuesto condiciones y en los dos últimos enfrentamientos derrotó al Tri por idéntico marcador:

-16 de diciembre de 2023, Colombia 3-2 México. Los Ángeles Coliseum. Los Ángeles, California

-28 de septiembre de 2022: Colombia 3-2 México. Levi’s Stadium. Santa Clara, Claifornia.

El último triunfo de México ante Colombia fue hace 15 años en septiembre de 2010 cuando se midieron en territorio mexicano, con un solitario gol de Elías Hernández.

La Copa América de 2001, único título internacional para el combinado colombiano, fue precisamente producto de una victoria en la final ante México.

Por el mismo certamen ambas selecciones se habían enfrentado en dos ocasiones, en la fase de grupos antes de aquella final con con triunfo para el Tri 2-1 en 1997 y para los cafeteros por idéntico marcador en 1993.

Colombia en 2005 le amargó la fiesta en la Copa Oro al cuadro mexicano al eliminarle en cuartos de final también con un 2-1 a su favor.

