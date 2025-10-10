Dos brillantes cometas pasarán cerca de la Tierra este mes: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?

Por Ashley Strickland, CNN

Dos cometas recién descubiertos cruzan el cielo en una exhibición espectacular durante su aproximación más cercana a la Tierra este mes.

Los cometas están compuestos de hielo, gases congelados y roca, y a medida que viajan cerca de estrellas como el Sol, el calor hace que liberen gas y polvo, lo que crea sus características colas.

Investigadores detectaron el cometa C/2025 A6 Lemmon el 3 de enero, mientras que C/2025 R2 SWAN fue localizado por primera vez el 10 de septiembre durante su aproximación al Sol, según Qicheng Zhang, investigador postdoctoral que estudia astronomía de cuerpos pequeños en el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona.

Para los aficionados del cielo, este es un gran momento para observar los cometas con binoculares o telescopios, ya que ambos tienen órbitas ovaladas de largo período que los llevan alrededor del Sol, lo que significa que solo estarán cerca de la Tierra por un tiempo limitado.

El cometa SWAN no volverá a aparecer hasta dentro de 650 a 700 años, mientras que Lemmon permanecerá fuera de la vista durante 1.300 años, dijo Carrie Holt, investigadora postdoctoral y astrónoma en el Observatorio Las Cumbres, una red global de observatorios.

“SWAN solo es observable al anochecer, justo después de que el cielo se oscurece”, escribió Quanzhi Ye, investigador asociado en el departamento de astronomía de la Universidad de Maryland, en un correo electrónico. “Lemmon ahora es visible justo antes del amanecer, pero pronto será visible solo por la tarde-noche”.

Ambos cometas aparecen cerca del Sol vistos desde la Tierra, por lo que solo hay una breve ventana diaria para observarlos, agregó Ye.

SWAN hará su acercamiento más próximo a la Tierra el 20 de octubre cuando pase a unos 38,6 millones de kilómetros de nosotros, mientras que Lemmon se aproximará a 88,5 millones de kilómetros el 21 de octubre, manifestó Ye.

En las imágenes, ambos cometas se ven similares: rodeados por un resplandor verde con largas colas que se extienden detrás de ellos, explicó Zhang.

Los astrónomos intentan observarlos para aprender más sobre los cometas de largo período, que tienen órbitas que duran 200 años o más.

Estos cometas han pasado la mayor parte de su tiempo en el gélido borde de nuestro sistema solar en la Nube de Oort, una capa esférica de cuerpos helados, destacó Holt. Es probable que estos cometas se formaran cerca de planetas gigantes como Júpiter y Saturno, antes de recibir un impulso gravitacional hacia los confines del sistema solar hace miles de millones de años, donde han estado congelados desde entonces, añadió.

“Cuando uno de ellos se acerca al Sol, observamos materiales que apenas han cambiado desde el origen del sistema solar”, escribió Holt en un correo electrónico. “A medida que sus hielos comienzan a sublimarse (pasar de sólido a gas), tenemos una visión de los bloques de construcción originales de nuestro sistema solar y una oportunidad de aprender cómo se forman sistemas planetarios como el nuestro”.

Lemmon es visible para quienes viven en el hemisferio norte, mientras que SWAN favorece a los observadores del cielo en el hemisferio sur, aunque también está comenzando a ser visible en el norte, dijo Ye.

Se espera que Lemmon brille un poco más en las próximas semanas, hasta principios de noviembre, mientras que SWAN probablemente comenzará a desvanecerse pronto, añadió.

El cometa Lemmon se ocultará detrás del Sol en noviembre y diciembre, y luego solo será visible para observadores en el hemisferio sur, dijo Ye.

El cometa SWAN fue descubierto por el astrónomo aficionado ucraniano Vladimir Bezugly mediante imágenes captadas por el instrumento Solar Wind ANisotropies (SWAN) a bordo del observatorio

Por su parte, Lemmon fue detectado por el Observatorio Mount Lemmon en Arizona como parte del Catalina Sky Survey, un proyecto financiado por la NASA que explora el cielo nocturno en busca de objetos cercanos a la Tierra como asteroides que podrían representar un riesgo para la Tierra.

Por casualidad, este estudio también es una excelente manera de encontrar cometas, dijo Carson Fuls, director del Catalina Sky Survey en el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, quien operaba el telescopio la noche del descubrimiento de Lemmon.

“Al principio no estaba claro que se tratara de un cometa”, explicó Fuls.

“Era demasiado tenue y estaba demasiado lejos para producir la larga y espectacular cola que se ve en las imágenes actuales”.

Lemmon podría ser uno de los mejores cometas del año para los observadores, dijo Fuls.

“Este es espectacular porque puede ser visto desde un lugar oscuro solo con unos binoculares normales o incluso a simple vista en su punto más brillante”, dijo. “Los cometas tan brillantes y cercanos son raros y ofrecen una oportunidad emocionante para disfrutar la astronomía desde el patio del hogar”.

El cometa Lemmon, que ahora brilla justo por debajo del umbral de visibilidad a simple vista, está aumentando rápidamente su brillo y probablemente se volverá débilmente visible en las próximas semanas, dijo Zhang.

Su paso más cercano a la Tierra será una gran oportunidad para observarlo, dijo Fuls.

“Este sería un gran momento para verlo ya que la Luna no interferirá”, escribió. “Debería ser visible durante una semana antes y después de su máximo acercamiento, y por más tiempo con la ayuda de un pequeño telescopio”.

Holt recomienda usar binoculares y observar desde una zona oscura, lejos de la contaminación lumínica. Existen muchas aplicaciones que pueden mostrar la ubicación de los cometas en tiempo real, comentó.

“Incluso puedes intentar verlo con la cámara de tu teléfono”, dijo Holt, “cambiando la configuración a una exposición más larga de unos segundos y apuntando al cielo”.

Software gratuito de planetario como Stellarium o KStars muestra exactamente dónde se encuentran los comentas en relación con las estrellas en cualquier momento, dijo Zhang.

Actualmente, Lemmon está ligeramente por debajo de la base de la Osa Mayor, dijo Teddy Kareta, profesor asistente en la Universidad de Villanova cerca de Filadelfia.

Si el cielo no está despejado en tu zona la noche del 20 de octubre, The Virtual Telescope Project compartirá una transmisión en vivo de ambos cometas desde telescopios bajo cielos oscuros en Manciano, Italia.

