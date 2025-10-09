Trump ha tenido la mira puesta en Portland, Oregon, durante años. Así es como llegamos aquí

Por Celina Tebor

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha apuntado a algunas de las ciudades más grandes del país controladas por los demócratas (Chicago, Los Ángeles, Washington) enviando oficiales federales y, en algunos casos, al Ejército estadounidense para ayudar en la aplicación de la ley migratoria y erradicar lo que él llama un crimen desenfrenado.

Pero uno de sus objetivos ni siquiera se encuentra entre las 30 áreas metropolitanas más grandes del país. Portland, Oregon, a orillas de los ríos Willamette y Columbia en un valle del Monte Hood, tampoco se ubicó el año pasado entre las 30 ciudades más grandes de EE.UU. con las tasas más altas de delitos violentos, según el Índice de Delitos en Tiempo Real, y sus cifras de delitos violentos han ido disminuyendo.

Aunque los ataques del presidente a Portland se han intensificado en los últimos meses (la ha descrito como “devastada por la guerra” y ha intentado enviar tropas de la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de los líderes estatales y locales), Trump ha tenido la mira en la ciudad del noroeste del Pacífico desde su primer mandato, cuando estallaron protestas en el mismo edificio de Inmigración y Control de Aduanas que ahora es el epicentro de las manifestaciones.

“Esta no es una protesta pacífica y controlada, como muchos en la izquierda han afirmado, es violencia radical”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a CNN el miércoles, citando a “alborotadores… acusados ​​de delitos que incluyen incendio provocado y agresión a agentes de Policía”.

“A principios de este mes, militantes de Antifa llevaron una guillotina a las instalaciones del ICE en Portland”, añadió . “El presidente Trump está tomando medidas legales para proteger a los agentes federales y abordar la violencia descontrolada de la que se han quejado los residentes locales y que los líderes demócratas no han logrado detener”.

Así es como llegamos a este punto:

Oregon no ha votado por un republicano para presidente desde 1984, y los demócratas han mantenido una trifecta (controlando la gobernación, además del Senado y la Cámara de Representantes del estado) durante 12 años consecutivos.

“Oregon es uno de esos estados donde, tan pronto como cierran las urnas, se declara a favor del candidato demócrata”, dijo Tung Yin, profesor de la Facultad de Derecho Lewis & Clark de Portland, que estudia derecho de seguridad nacional.

“Sabemos que al presidente parece importarle mucho dónde ganó y dónde perdió votos”, declaró Yin a CNN. “Y parece estar buscando algún tipo de venganza por los lugares donde no tuvo éxito”.

Mucho antes de que Trump fuera presidente, la ciudad más grande de Oregon tenía una tradición de protesta y el tipo de política progresista que él aborrece, desde el ambientalismo hasta los derechos LGBTQ+. En 1987, el estado se convirtió en el primero del país en declararse santuario para inmigrantes indocumentados, y el Ayuntamiento de Portland declaró su propia política de santuario en 2017 .

También se dice que Portland es el hogar de una de las células más antiguas del movimiento “antifascista” descentralizado y de extrema izquierda conocido como Antifa.

Cuando Trump ganó por primera vez la Casa Blanca en 2016, estallaron protestas en ciudades lideradas por demócratas en todo el país, incluida Portland.

“¡Muy injusto!” respondió en X.

Para el verano de 2018, la ira de los manifestantes se había centrado en la política de la Casa Blanca de procesar penalmente a cualquiera que cruzara la frontera ilegalmente, lo que provocó la separación de cientos de niños de sus padres. En Portland, los manifestantes se instalaron frente a un edificio de ICE y llamaron a su manifestación “Ocupar ICE PDX”.

Trump pronto llamó a Portland por su nombre.

En una carta a los líderes estatales y locales, el presidente mencionó la “repugnante hostilidad” de manifestantes anarquistas contra empleados ​​del ICE en Portland, Oregon. Protestas similares surgieron en Nueva York, Los Ángeles, Detroit y otras ciudades.

El verano siguiente, Trump lanzó una advertencia más directa: “Portland está siendo vigilada muy de cerca”, publicó, y agregó que estaba considerando nombrar a la “amorfa” Antifa como una “ORGANIZACIÓN DEL TERROR”.

Fueron estas manifestaciones las que “prepararon el terreno para 2020”, dijo Chris Shortell, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Portland. “Y creo que 2020 es un momento crucial”.

Ese fue el año en que estallaron protestas a nivel nacional por el asesinato de George Floyd, un padre negro, a manos de un policía blanco en una calle de Minneapolis. El video de un transeúnte, donde se ve al policía con la rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos mientras repetía “No puedo respirar”, provocó una intensa indignación pública y reavivó el movimiento Black Lives Matter.

Ante el estallido de disturbios en la capital del país, Trump llamó rápidamente a la Guardia Nacional. En otros lugares, afirmó que los líderes locales habían perdido el control, y en junio de 2020 firmó un decreto que permitía el despliegue de agentes del Departamento de Seguridad Nacional para proteger la propiedad federal.

En el centro de Portland, miles de personas se manifestaron durante más de 100 días . Las protestas diurnas, mayormente pacíficas, a veces derivaban en disturbios e incendios provocados por la noche. La Policía utilizó regularmente gases lacrimógenos y balas de goma mientras los manifestantes cortaban el tráfico en puentes y calles alrededor del Centro de Justicia del Condado de Multnomah y el cercano Tribunal Federal Mark O. Hatfield.

Trump quería que los líderes locales de Portland le pidieran que llamara a las tropas, diciendo que “traería a la Guardia Nacional y acabaría con el problema de inmediato”.

“¡PREGUNTA!”, imploró en X. Sin solicitar ayuda, Trump envió a más de 700 oficiales de agencias federales, pero no desplegó a la Guardia Nacional.

La llegada de las fuerzas del orden federales aumentó las tensiones.

Agentes federales golpearon y rociaron con gas pimienta a un veterano con uniforme de la Academia Naval y lanzaron gases lacrimógenos al alcalde. Un manifestante pro-Trump fue asesinado a tiros ese agosto, y Trump se regodeó cuando agentes del orden federales dispararon a su presunto asesino.

“Enviamos a los alguaciles estadounidenses”, dijo Trump durante un mitin de campaña en Carolina del Norte, y agregó que “tomó 15 minutos (y) terminó”.

Los líderes demócratas locales, estatales y federales denunciaron rápidamente la presencia federal en Portland. El entonces alcalde Ted Wheeler le dijo a Trump que “nos apoyara” o “no interfiriera”. La entonces gobernadora Kate Brown calificó las acciones de Trump como “un flagrante abuso de poder”.

El entonces fiscal general de Oregon demandó al gobierno federal, y dos de sus miembros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se unieron a una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias, alegando que los agentes federales violaron sus derechos bajo la Décima Enmienda.

Al comenzar el segundo mandato de Trump, era evidente que no se había olvidado de Portland. Cuando su Departamento de Educación publicó la primera lista de cinco universidades que investigaría por presunto antisemitismo, Portland State —una gran universidad pública con una tasa de admisión del 91 %— se encontraba entre universidades de élite como Columbia y Northwestern.

Después de que las protestas contra las políticas de inmigración de Trump se intensificaron nuevamente este verano, incluso cerca del sitio de ICE de Portland en el centro de las acciones de 2018, el presidente calificó a Portland de “devastada por la guerra” y cumplió su promesa de primer mandato de designar a Antifa como una organización terrorista.

Y a diferencia de 2020, cuando presionó a los líderes locales para que buscaran su apoyo militar para sofocar las protestas, a finales de septiembre, Trump, en contra de la voluntad de los residentes locales, simplemente anunció la federalización de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon. Un juez federal designado por Trump ha bloqueado temporalmente dicho despliegue de tropas desde cualquier lugar de la ciudad.

Pero aunque las descripciones de Trump de Portland todavía recuerdan —hasta “un punto de obsesión”— imágenes de violentas protestas nocturnas en el centro en 2020, las muestras públicas de resistencia de este año en el edificio ICE del lado oeste son “muy diferentes”, dijo Shortell.

Desde que comenzaron las protestas nocturnas en junio, se realizaron 40 arrestos hasta la madrugada del miércoles en la zona de South Waterfront, según informó la Policía. Esto se compara con las más de 500 personas arrestadas durante las protestas de 2020.

El lunes por la noche, periodistas, manifestantes, partidarios de Trump y curiosos se congregaron en una sola cuadra de las instalaciones del ICE, según presenció un equipo de CNN. En el punto álgido de la protesta, la multitud llegó a estar entre 80 y 100 personas, mucho menos que los miles que se congregaron cada noche en 2020.

Dada la continua caracterización que hace Trump de Portland en línea con las escenas de 2020, algunos líderes y organizadores locales sospechan que el gobierno federal puede estar tratando de agitar a los manifestantes, dijo Shortell.

“Creo que los líderes estatales y locales son cautelosos a la hora de convertir a Oregon en un objetivo”, dijo el profesor de Portland State. “Sabemos lo fácil que es ser un objetivo, y sabemos que el presidente Trump ya nos ve como tal”.

CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional sobre las afirmaciones de que el presidente tiene en la mira a Portland.

Trump quiere “crear la impresión de caos” en las manifestaciones afuera de las instalaciones de ICE en Portland para “justificar más poder autoritario”, dijo el senador Jeff Merkley a CNN esta semana.

Ahora, cinco años después de presentar un proyecto de ley para impedir que la administración Trump despliegue fuerzas federales en Portland, Merkley tiene otro mensaje para sus electores:

“No muerdas el anzuelo.”

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.