Trayectoria de la tormenta tropical Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Priscilla seguirá debilitándose este jueves a medida que se aleja de las costas del Pacífico mexicano, pero su influencia seguirá sintiéndose en México y EE.UU. en forma de lluvias y marejadas, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Según el reporte, los vientos máximos sostenidos del Priscilla han disminuido a cerca de 85 km/h con algunas ráfagas superiores y se pronostica un gradual debilitamiento hasta convertirse en un ciclón postropical para este viernes.

Más temprano, el centro del sistema se localizaba a más de 400 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California mientras se desplaza el noroeste a 13 km/h. Los meteorólogos prevén que Priscilla dé un giro hacia el nor-noroeste y el norte más tarde esta jornada y que su centro se mueva paralelo a la costa de Baja California Sur, pero en alta mar.

El NHC avisa que a medida que Priscilla se mueve fuera de la costa oeste de Baja California, podrían llegar a caer hasta alrededor de 3 centímetros de lluvia a través de la península de Baja California.

En el suroeste de los Estados Unidos, las precipitaciones podrían ser de entre 5 y 10 centímetros, con máximas totales de tormenta local de 15 centímetros, en porciones del centro y norte de Arizona, el sur de Utah y el suroeste de Colorado hasta el sábado por la tarde.

Por otra parte, grandes marejadas generadas por Priscilla continúan afectando la costa del Pacífico de Baja California Sur, así como porciones del suroeste costero y centro-oeste de México..

Esta es la trayectoria prevista:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.