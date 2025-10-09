Trayectoria de la tormenta tropical Jerry: dónde está en tiempo real y hacia dónde se dirige

Por CNN

La tormenta tropical Jerry sigue avanzando este jueves por el océano Atlántico y, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se prevé que continúe ganando intensidad en las próximas horas.

El parte de las 2:00 a.m., hora del este de EE.UU., indica que el sistema tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 100 km/h con ráfagas más altas y pronostica un fortalecimiento gradual durante los siguientes días hasta convertirse en un huracán a última hora de esta semana o este fin de semana.

A esa hora, el centro de la tormenta tropical Jerry se localizó a alrededor de 750 km al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a unos 30 km/h.

Se espera que esta trayectoria general continúe hasta este jueves, antes de hacer un giro al noroeste a una velocidad de avance más lenta, seguido de un movimiento hacia el norte el viernes y el sábado.

El pronóstico contempla que el centro de Jerry pase cerca o al noreste de las Islas de Sotavento del norte más tarde este jueves.

El aviso sostiene que las condiciones de tormenta tropical son posibles en porciones de las Islas de Sotavento del norte dentro del área de vigilancia a última hora de esta jornada y hasta el viernes.

En cuanto a las precipitaciones, hasta el viernes podrían caer de 5 a 10 centímetros con máximos totales de 15 centímetros a través de las Islas Sotavento, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con potencial riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno empinado.

El NHC apunta que las marejadas generadas por Jerry alcanzarán las Islas de Sotavento y Barlovento y se propagarán hacia el oeste hacia las Antillas Mayores el viernes hasta el fin de semana.

Jerry, que se formó el martes, es la décima tormenta con nombre de una temporada tardía que ha generado tres huracanes en poco más de dos semanas.

Cuatro tormentas nombradas suelen formarse en octubre y noviembre, pero algunas temporadas de huracanes pueden terminar con más fuerza, mientras que otras prácticamente se apagan.

Los últimos años ilustran este flujo y reflujo de un año a otro. Siete tormentas se formaron durante octubre y noviembre la temporada pasada, pero solo dos se formaron durante el mismo periodo en 2023.

Si bien normalmente hay menos tormentas al final de la temporada, los años recientes muestran lo destructivas que aún pueden ser.

El huracán Michael en 2018 fue el más reciente en la temporada en tocar tierra en Estados Unidos como categoría 5, después de azotar el Panhandle de Florida el 10 de octubre. Dos años antes, el huracán Matthew causó destrucción en octubre desde el Caribe hasta las Carolinas. Y tal vez el más notorio de todos: el huracán Sandy se transformó en una supertormenta híbrida a finales de octubre de 2012 y azotó la costa este.

El repunte de final de temporada del año pasado comenzó a finales de septiembre cuando el huracán Helene devastó el sureste con sus inundaciones y vientos catastróficos. Fue rematado por el excepcional fortalecimiento del huracán Milton hasta categoría 5 antes de debilitarse al tocar la península de Florida a principios de octubre.

Un aumento similar de la actividad a finales de septiembre ha ocurrido este año después de que el Atlántico dejó atrás las condiciones hostiles para los huracanes que tuvo a principios de mes.

Tras la rápida intensificación del huracán Erin en agosto hasta categoría 5, el Atlántico estuvo relativamente inactivo. Luego se formó una serie de tres huracanes —Gabrielle, Humberto e Imelda— en solo dos semanas a finales de septiembre, rompiendo un inusual periodo de calma.

Los huracanes Gabrielle y Humberto también se intensificaron rápidamente como Erin. Gabrielle explotó hasta convertirse en una fuerte categoría 4, mientras que Humberto se convirtió en el segundo categoría 5 de la temporada.

Aun así, ningún huracán ha tocado tierra en Estados Unidos esta temporada. Si esa suerte continúa hasta finales de noviembre, sería la primera temporada sin huracanes tocando tierra en una década.

