Putin dice que las defensas aéreas rusas fueron responsables del accidente del avión azerbaiyano que dejó 38 muertos en 2024

El presidente Vladimir Putin declaró este jueves que las defensas aéreas rusas fueron las responsables del derribo de un avión azerbaiyano en diciembre de 2024, donde murieron 38 personas. Esta es su primera admisión de responsabilidad por accidente, en un aparente intento por aliviar las tensiones con sus vecinos.

Putin afirmó que los misiles disparados por las defensas aéreas rusas contra un dron ucraniano explotaron cerca del avión de Azerbaijan Airlines, procedente de Bakú, cuando se disponía a aterrizar en Grozni, capital regional de la república rusa de Chechenia, el 25 de diciembre de 2024. Los drones ucranianos han atacado regularmente el interior de Rusia.

En una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en Dusambé, capital de Tayikistán, donde ambos llegaron para asistir a una cumbre de las antiguas naciones soviéticas, Putin se comprometió a castigar a los responsables y a indemnizar a las víctimas.

Las autoridades azerbaiyanas afirmaron que el avión fue alcanzado accidentalmente por fuego de las defensas aéreas rusas y luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajstán, donde se estrelló y murieron 38 de las 67 personas a bordo.

Días después del accidente, Putin se disculpó con Aliyev por lo que calificó de “trágico incidente”, pero no reconoció su responsabilidad. Aliyev, por su parte, criticó a Moscú por intentar “silenciar” el incidente.

La controversia sobre el accidente ha enturbiado las relaciones, hasta entonces cordiales, entre Moscú y Bakú. Sus relaciones se vieron aún más desestabilizadas por la muerte de azerbaiyanos étnicos detenidos por la Policía en una ciudad rusa en junio y una serie de detenciones de rusos en Azerbaiyán.

