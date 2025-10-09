Petro sube su apuesta y desafía a la Casa Blanca a mostrar los nombres de los muertos en el ataque a una lancha en el Caribe

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamó a la Casa Blanca que dé detalles sobre las personas que murieron en un reciente ataque de EE.UU. a una lancha en el Caribe, luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump le exija que se retracte por afirmar que la embarcación era colombiana.

“Que la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EE.UU., para saber si mi información es infundada”, dijo Petro el miércoles en un mensaje de su cuenta de X. El mandatario mantuvo este jueves su posición e insistió en otro mensaje: “El funcionario de la Casa Blanca está obligado a mostrar los nombres y procedencia de las gentes que asesinaron en el Caribe con misiles”.

Petro respondió así a un comunicado de la Casa Blanca que calificó de “infundada y reprochable” la afirmación del presidente sudamericano sobre la embarcación atacada la semana pasada frente a la costa de Venezuela.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior”, escribió el miércoles Petro, sin ofrecer detalles ni pruebas. “La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, agregó.

CNN contactó a la Cancillería de Colombia para solicitar más información.

Petro ya había sugerido anteriormente que otro de los cuatro ataques realizados por EE.UU. en el Caribe podría haber causado la muerte de ciudadanos colombianos.

Estados Unidos insiste en que su despliegue militar en la zona es una misión para combatir el narcotráfico, mientras el Gobierno de Venezuela sostiene que el objetivo es un cambio de régimen en el país.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el domingo que confía en que todas las personas a bordo de las cuatro naves atacadas por Washington eran narcotraficantes. “El Departamento de Defensa no se toma esto a la ligera. Hay muchos barcos que navegan por esa región, algunos de los cuales, sospechamos, podrían llevar drogas, y no les disparan porque necesitan estar completamente seguros”, declaró.

Alejandra Jaramillo y Michael Rios, de CNN, contribuyeron a este reporte.