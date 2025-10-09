El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas suspende la ejecución del condenado a muerte Robert Roberson

Por Dakin Andone, Ed Lavandera y Ashley Killough, CNN

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas concedió este jueves una suspensión de la ejecución del condenado a muerte Robert Roberson, quien desde hace tiempo se declara inocente del asesinato de su hija de dos años, Nikki Curtis, alegando que su condena, basada en el diagnóstico de síndrome del bebé sacudido, fue errónea.

El fallo suspende la ejecución de Roberson, que estaba programada para el 16 de octubre.

La orden establece que el tribunal consideró satisfecha la reclamación de Roberson, que debía obtener una indemnización a la luz de la decisión del tribunal de apelaciones del año pasado de anular una condena similar basada en una alegación de síndrome del bebé sacudido.

En consecuencia, indica al orden, “devolvemos la reclamación al tribunal de primera instancia para su resolución”.

Existe consenso entre los pediatras en que el diagnóstico de síndrome del bebé sacudido —ahora considerado un subtipo de traumatismo craneoencefálico por maltrato— es legítimo. Sin embargo, los defensores de Roberson argumentan que los cambios en la comprensión de las causas de los síntomas que Nikki presentó poco antes de su muerte, junto con la acumulación de nuevas pruebas, demuestran su inocencia o, al menos, justifican un nuevo juicio.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.