El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura por su trabajo de “terror apocalíptico”

Por Christian Edwards, CNN

El Premio Nobel de Literatura 2025 ha sido otorgado a László Krasznahorkai, novelista húngaro que afirmó que sus novelas oscuras y difíciles buscan examinar la realidad “hasta la locura”.

Al anunciar el premio en una ceremonia celebrada este jueves en Estocolmo, Suecia, el Comité del Nobel elogió a Krasznahorkai “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Con solo un puñado de sus obras traducidas al inglés, el crítico literario James Wood escribió una vez que los libros de Krasznahorkai “se pasan de mano en mano como una moneda rara”. Pero el Comité Nobel dijo que el premio reconocía una obra “caracterizada por el absurdismo y el exceso grotesco” y que ha recibido elogios generalizados.

Nacido en Gyula, Hungría, en 1954 —dos años antes de la Revolución Húngara que fue reprimida brutalmente por la Unión Soviética— Krasznahorkai ha dicho que creció “en una situación y en un país donde una persona maldita con una sensibilidad estética y moral aumentada como yo simplemente no puede sobrevivir”.

Apodado por la fallecida ensayista estadounidense Susan Sontag como el “maestro contemporáneo del apocalipsis”, las novelas de Krasznahorkai —a menudo ambientadas en temblorosos pueblos de Europa Central— retratan a los habitantes buscando significado en símbolos esparcidos en un mundo sin Dios.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.