Acusan formalmente a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien ganó un juicio contra Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada formalmente este jueves en Alexandria, Virginia, según documentos judiciales, mientras el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump continúa presentando cargos contra sus oponentes políticos.

James ha estado bajo investigación desde mayo debido a una hipoteca que contrajo en 2023 para comprar una casa en Norfolk, Virginia.

El jurado investigador presentó dos cargos graves: fraude bancario y realizar declaraciones falsas a una institución financiera. La primera comparecencia de James ante el tribunal está programada para el 24 de octubre en Norfolk.

De acuerdo con la acusación formal, James declaró en la documentación de la hipoteca que una casa que compró en Norfolk sería su segunda residencia. Esa declaración le permitió obtener condiciones de préstamo favorables que no están disponibles para propiedades de inversión, según los fiscales.

Sin embargo, según los fiscales, James no utilizó la casa y, en cambio, alquiló la propiedad a una familia de tres personas. Alegan que ella declaró falsamente en las solicitudes de préstamo que la residencia sería una segunda vivienda cuando, de acuerdo con ellos, James sabía que la usaría como propiedad de inversión.

De acuerdo con la acusación, James recibió una tasa hipotecaria más baja en la propiedad al tratarse de una hipoteca secundaria que la que habría recibido si se hubiera tratado como propiedad de inversión. Los fiscales alegan que James obtuvo ganancias indebidas de US$ 18.933 durante la vida del préstamo.

Los cargos llegan mientras Trump continúa pidiendo que se procese judicialmente a sus enemigos. El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente el miércoles de supuestamente haber hecho una declaración falsa en un procedimiento del Congreso. El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones sobre el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, el senador demócrata de California Adam Schiff y otros.

“Esto no es más que una continuación de la utilización política de nuestro sistema judicial por parte del presidente”, dijo James en una declaración.

“Estos cargos no tienen fundamento, y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la represalia política a cualquier costo”, añadió. “Las acciones del presidente son una grave violación de nuestro orden constitucional y han recibido críticas de miembros de ambos partidos”.

La relación de James con Trump ha sido adversarial durante años, ya que James hizo campaña prometiendo investigar a Trump y finalmente ganó un caso civil por fraude contra Trump, sus hijos adultos y su negocio inmobiliario. Un juez los consideró responsables de fraude por inflar el valor de sus propiedades y ordenó a Trump pagar US$ 355 millones en sanciones.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló las sanciones y Trump ha apelado el veredicto.

Durante el juicio de 11 semanas, la tensión entre Trump y James era evidente. Trump se manifestó en contra de ella en los pasillos del tribunal y desde el estrado de testigos. Trump testificó mientras James se sentaba frente a él en la galería del tribunal.

“Esto es una caza de brujas política y creo que debería avergonzarse de sí misma”, testificó Trump. “Usted le cree a esa oportunista política de allá atrás y eso es lamentable”.

James a menudo respondía fuera de la sala del tribunal, en redes sociales o en declaraciones en video.

El mes pasado, CNN informó que los fiscales del Departamento de Justicia en Virginia, dirigidos en ese momento por Erik Seibert, entrevistaron a decenas de testigos y no creían haber reunido suficiente evidencia para respaldar cargos criminales contra James.

Bajo la presión del presidente Donald Trump para que se presentaran cargos contra James Comey y Letitia James, Erik Seibert renunció y fue reemplazado como fiscal federal por Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump.

“Nadie está por encima de la ley. Los cargos presentados en este caso representan actos criminales intencionales y graves violaciones de la confianza pública”, dijo Halligan en un comunicado. “Los hechos y la ley en este caso son claros, y continuaremos siguiéndolos para garantizar que se haga justicia”.

Ed Martin, jefe de la división de instrumentalización del Departamento de Justicia bajo Trump, publicó en redes sociales tras el anuncio de los cargos: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.

Anteriormente, Martin posó para fotos afuera de la casa de James en Brooklyn en agosto y le pidió que renunciara en una carta enviada a su abogada.

La investigación se centró en una hipoteca obtenida en 2023 para una propiedad en Norfolk.

Los abogados de James proporcionaron un documento al Departamento de Justicia en abril para refutar lo que calificaron de acusaciones infundadas.

Afirmaron que un documento en la solicitud de hipoteca señalaba “por error” que la propiedad sería la residencia principal de James, pero presentaron otros documentos para argumentar que no hubo fraude.

En un correo electrónico a su agente de préstamos, James escribió: “Esta propiedad NO SERÁ mi residencia principal”.

James también marcó una casilla en otro documento que indicaba que la propiedad no sería su residencia principal.

