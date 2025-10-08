Trayectoria del huracán Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Priscilla continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene su trayectoria paralela a Baja California Sur, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

A las 2:00 a. m. MST (09:00 UTC), el centro del ciclón se localizaba cerca de la latitud 21.0° Norte y longitud 112.0° Oeste, moviéndose hacia el noroeste a unos 13 km/h. Los meteorólogos prevén que este desplazamiento continúe durante los próximos dos días, antes de un giro hacia el norte el jueves por la noche.

Los vientos máximos sostenidos de Priscilla han descendido a 155 km/h, con ráfagas más fuertes, mientras se espera un debilitamiento progresivo durante las próximas 48 horas. El huracán mantiene vientos con fuerza de huracán que se extienden hasta 75 kilómetros desde su centro, y vientos con fuerza de tormenta tropical que alcanzan hasta 260 kilómetros. La presión central mínima estimada es de 968 milibares.

El NHC advirtió que condiciones de tormenta tropical podrían presentarse este miércoles a lo largo de la costa del Pacífico de Baja California Sur, dentro del área de vigilancia.

La humedad asociada con el sistema generará lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas en distintas zonas de la península durante los próximos dos días, y podría extenderse hacia el suroeste de Estados Unidos hacia el fin de semana.

Además, grandes marejadas producidas por Priscilla ya están afectando las costas del suroeste y centro-oeste de México, así como el sur de la península de Baja California, provocando corrientes marinas peligrosas y posibles inundaciones costeras

Se mantiene una alerta de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Esto significa que son posibles condiciones de tormenta tropical en la zona bajo vigilancia en las próximas horas.

Se prevén de 20 a 50 milímetros de lluvia en el sur de Baja California Sur, con acumulaciones locales de hasta 100 milímetros. Además, se esperan de 20 a 50 milímetros de lluvia en partes del centro-oeste de México.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas de terreno elevado. Para finales de esta semana, la humedad asociada a Priscilla podría generar lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en partes del suroeste de EE.UU.

Las marejadas generadas por Priscilla afectan actualmente porciones de la costa del suroeste y centro-oeste de México, así como sectores del litoral del sur de la península de Baja California. Estas marejadas probablemente causarán oleaje peligroso y corrientes marinas con riesgo para la vida, advirtió el NHC.

Esta es la trayectoria prevista:

