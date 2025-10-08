Las 5 cosas que debes saber este 8 de octubre: Trump y el Nobel de la Paz, carta de Maduro, Noboa y Jerry

Por CNN en Español

Maduro le pide al papa que lo ayude a “preservar la paz”. Efectos del cierre del Gobierno en los vuelos de EE.UU. Arrestan a cinco personas tras un presunto intento de asesinato contra Noboa. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump no oculta su objetivo de ganar el Premio Nobel de la Paz. Sus partidarios dicen que ya merece el galardón, mientras que sus detractores se burlan de la idea debido a sus controvertidas políticas, que lo descalifican por completo. En las guerras de Ucrania y Gaza ahora se vislumbran los contornos de un acuerdo. Menos claro está si Trump y su equipo pueden lograr la paz. Pero si lo hacen, el comité del Nobel puede y debe reconocer el logro y otorgar a Trump su codiciada medalla (y no sería este año). Análisis.

Trump ha afirmado durante meses que Portland está “en llamas” y que tanto esa ciudad como Chicago y otras urbes estadounidenses son zonas de peligro y sin ley comparables con Afganistán. Que esto sea una hipérbole no significa que no haya problemas. ¿Por qué son tan importantes los despliegues de militares de Trump en ciudades estadounidenses? Análisis.

El presidente de Venezuela manifestó que espera que la “diplomacia del Vaticano” ayude a su país a “preservar la paz”, en un contexto de despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe, justificado por Donald Trump como una medida para combatir el narcotráfico.

El actual cierre gubernamental está impactando a los viajeros de todo Estados Unidos, ya que los problemas por la falta de personal entre los controladores de tráfico aéreo han provocado demoras en los principales aeropuertos y, además, han forzado a los pilotos en algunas áreas a recurrir a flujos de trabajo alternativos.

Cinco personas fueron arrestadas este martes tras un presunto intento de asesinato contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según informó la ministra de Energía del país sudamericano, Inés Manzano. El automóvil de Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras mientras el mandatario viajaba en caravana hacia la provincia de Cañar, donde tenía previsto anunciar una serie de proyectos de infraestructura, dijo la ministra a periodistas.

¿Qué países visitará el papa León XIV en su primera gira internacional?

A. Estados Unidos y México

B. Italia y Francia

C. Turquía y el Líbano

D. Filipinas y Japón

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La estrella de la música country Zach Bryan arremete contra ICE en un adelanto de su nueva canción

El cantante de música country ganador de un Grammy, Zach Bryan, aparentemente criticó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en el adelanto de su nueva canción, insertándose en un debate político que ha dividido a Estados Unidos.

Tres científicos ganan el Nobel de Física por sus descubrimientos en mecánica cuántica

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a un trío de científicos — un británico, un francés y un estadounidense— por sus descubrimientos innovadores en el campo de la mecánica cuántica.

Se formó la tormenta tropical Jerry: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Jerry se formó sobre el Atlántico central este martes y se espera que se fortalezca hasta convertirse en huracán para el miércoles. Jerry es la décima tormenta con nombre de una temporada tardía que ha generado tres huracanes en poco más de dos semanas.

US$ 4.000

Por primera vez, el oro alcanza los US$ 4.000 por onza.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”

—Lo dijo Donald Trump cuando le preguntaron sobre la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl.

Así se vio la superluna de octubre

El cielo se convirtió en un espectáculo la noche del 7 de octubre de 2025, cuando una superluna iluminó el firmamento con una intensidad asombrosa. En varios países, fotógrafos y aficionados capturaron el fenómeno lunar en todo su esplendor, dejando estas imágenes que muestran a la Luna más grande y brillante en una noche que unió a millones bajo una misma luz.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El papa León XIV realizará su primer viaje internacional con una visita a Turquía y el Líbano, donde se espera que enfoque su mensaje en la paz en Medio Oriente, se reúna con líderes políticos y muestre su apoyo a los cristianos de la región.

