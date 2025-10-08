Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista multimillonario, según Bloomberg

Por Frank Nunns OConnell, CNN

La superestrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer jugador multimillonario de la historia tras firmar un contrato con el Al Nassr a principios de este año, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Aunque el exjugador del Real Madrid, el Manchester United y la Juventus, ahora en la recta final de su carrera como jugador, siempre ha sido uno de los futbolistas con mayores ingresos, es su actual etapa en el club saudí Al Nassr lo que lo ha catapultado a la exclusiva lista de deportistas multimillonarios.

Tras fichar por la Saudi Pro League en enero de 2023, se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia del deporte, con un salario anual de alrededor de US$ 200 millones, según medios estatales saudíes.

En junio de 2025, el jugador de 40 años firmó un nuevo contrato de dos años con el equipo saudí, que, según se informa, le reporta más de US$ 400 millones en ganancias libres de impuestos.

Ese contrato ha elevado el patrimonio neto de Ronaldo a US$ 1.400 millones, según Bloomberg.

Las ganancias de la superestrella portuguesa no son la única fuente de ingresos que ha disparado su patrimonio neto.

El cinco veces ganador del Balón de Oro firmó un contrato de una década con Nike por casi US$ 18 millones anuales, además de patrocinios con marcas como Armani y Castrol, lo que ha aumentado su patrimonio neto en más de US$ 175 millones, según Bloomberg.

Ronaldo también ha acumulado una cartera inmobiliaria global e invertido en diversas empresas en varios países, como Portugal y España.

El cinco veces ganador de la Liga de Campeones se une ahora a figuras como la leyenda del baloncesto Michael Jordan y la ex estrella del tenis Roger Federer en la codiciada lista de atletas multimillonarios.

Este último obtuvo este estatus principalmente gracias a una participación en la marca suiza de ropa deportiva On como parte de un acuerdo de patrocinio.

Sin embargo, Jordan amasó gran parte de su fortuna gracias a sus contratos de patrocinio con Nike, además de ser propietario de una participación mayoritaria en los Charlotte Hornets de la NBA hasta 2023.

A medida que la superestrella del fútbol se acerca a su retiro, ha insinuado en el pasado que sería propietario de un club.

“Si puedo ser propietario de un club, ¿por qué iba a ser entrenador, director deportivo o director ejecutivo?”, dijo Ronaldo en una entrevista con el canal de televisión portugués Canal 11 a principios de este año.

“Este es mi sueño y estoy seguro de que lo alcanzaré. Diré más: espero no solo tener un club, sino ser dueño de varios”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.